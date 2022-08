Berger Schinken: Mehrweg für die Mittagsmenüs

Die Mehrweg-Boxen gibt es in einer großen und einer kleinen Variante.

In den fünf Filialen von Fleischwaren Berger kommen nun Mehrwegboxen aus dem Tullnerfeld zum Einsatz.

Bis zu 500 Mahlzeiten wandern täglich über die Theken der Berger-Filialen in Wien und Niederösterreich. Ebendort wird nun auf Mehrwegboxen beim Take-away-Geschäft umgestellt. Kostenmäßig müssen Kunden 10 Euro für das Mittagsmenü (eine große und zwei kleine Boxen) als Einsatz bezahlen, die großen Behälter kommen einzeln auf sechs Euro und die kleinen auf je zwei Euro. Die leeren Boxen lassen sich gegen volle tauschen, die professionell gereinigt und dann mit den Menüs des Feinkost-Spezialisten befüllt werden. Wer die Behälter nicht mehr braucht, kann sie selbstverständlich gegen den vollen Einsatz wieder zurückgeben. Durch eine Reinigung bei 90 Grad wird die Sauberkeit gewährleistet, zusätzlich gibt es regelmäßig Kontrollen des Geschirrs im Labor.