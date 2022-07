Best Retail Cases: Die Besten werden gesucht

Der Best Retail Cases Award sucht Einreichungen rund um die cleversten, individuellsten und einzigartigsten Projekte des Einzelhandels.

Im September wird der Branchenpreis im Rahmen des POS Connect Summit erneut vergeben. Der Preis zeichnet in regelmäßigen Abständen die interessantesten eingereichten Cases aus, wobei sowohl eine fachkundige Jury als auch die Anwender selbst über die Gewinner abstimmen. Noch bis Ende Juli lassen sich Cases aus den Bereichen Retail Technologien, Marketing-Lösungen und Services vorschlagen. In dieser Runde stehen Installationen und Tools für den Point of Sale oder den Omnichannel-Bereich im Mittelpunkt. Dabei können grundsätzlich alle Cases erfolgreich sein, wie die letztjährige September-Prämierungsrunde zeigte. Das ausgefeilte Wegfindungssystem der WIGGI Hagebaumarkt-App fand bei der Jury beispielsweise ebenso Anklang wie die Vorabsimulation einer (Kassen)Steuerprüfung von Gastro-MIS, eine besondere Out-of-Home-Kampagne der Parfümerie-Kette Douglas oder der von Unzer ermöglichte vereinfachte Rechnungs- und Ratenkauf am POS. Die Anwender ließen sich dagegen unter anderem von den berührungslosen Touchscreens der Firma Ameria, einem Bestellmanagementsystem für die Frischetheke von Bizerba, der virtuellen Beratung der Weinhandlung Chez Grisoni oder dem Real LifeMarktforschungs-Supermarkt Go2Market Köln überzeugen.