Mit einem Gesamtumsatz von 262,33 Millionen Euro erzielte der Zoofachhändler 2022 hierzulande einen Zuwachs von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es ist der bisher höchste Umsatz von Fressnapf Österreich.

Dies entspricht einem Plus von über 25 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Wachstum gab es für die Österreich-Tochter des deutschen Unternehmens dabei sowohl im stationären Handel - mit plus 9 Prozent - als auch im E-Commerce, der inzwischen zu einem Wachstumstreiber avanciert ist. Mit einem Umsatzplus von über 40 Prozent bzw. 7,5 Millionen Euro wurde das geplante Wachstum sogar deutlich übertroffen. Zum Erfolg des Online-Kanals hat auch das neue Versandlager des Logistikpartners in Österreich beigetragen. "Mit unserer Omnichannel-Strategie und den Filialen vor Ort sind wir für eine nachhaltig profitable Entwicklung bestens aufgestellt", ist Geschäftsführer Hermann Aigner überzeugt.