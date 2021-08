Billa: Billa fährt radikal regional

Billa/Harson

Billa Vorstandsvorsitzender Marcel Haraszti (Mitte) mit zwei seiner regionalen Produzenten Alexander Zahel (Weingut Zahel) und René Kachlir (Zum scharfen René)

Billa und Billa Plus starten eine regionale Offensive "Is' heimisch" und nehmen noch mehr österreichische Lieferanten unter Vertrag, deren Produkte sie am Regal für Kunden zusätzlich kennzeichnen.

Lokal, regional und Österreich - diese drei Stichworte strahlen den Konsumenten ab sofort von auffälligen, orangen Schildern in den Billa- und Billa Plus-Regalen entgegen. Mit der Offensi