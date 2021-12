Billa/Maislinger

Die neue Marktküche von Billa Plus in Mittersill

Marcel Haraszti, Vorstand von Rewe International, freut sich auf Linkedin über einen besonders schönen Freitag, an dem gleich vier Billa-Standorte eröffnet wurden. Mit einem fühlt er sich besonders verbunden: Der Billa in der Taborstraße 20 in Wien befindet sich in jenem Haus, in dem sein Vater nach seiner "abenteuerlichen Flucht aus Ungarn" im Jahr 1956 gelebt hat.

Wer wissen möchte, in welche Richtung sich Billa Plus entwickelt, der sollte nach Mittersill in Salzburg fahren. Der dort im November nach sieben Monaten Umbau eröffnete Markt besticht durch