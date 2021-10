Im Kampf gegen Lebensmittelabfälle bietet Billa in Filialen in der Steiermark und im Burgenland Obst- und Gemüse-Kisterl um jeweils drei Euro an.

Gute Ware, guter Preis! So lässt sich das Konzept von Billas Obst- und Gemüse-Kisterl kurz zusammenfassen. Zum Preis von drei Euro erhält man in aktuell 27 Filialen in der Steiermark und im Burgenland einen bunten Mix aus Obst und Gemüse, das unverpackt, frisch und qualitativ einwandfrei genießbar ist, jedoch in der "Erstverwertung" nicht verkauft wurde. Auf diese Weise will Billa zahlreichen Äpfeln, Bananen, Erdäpfeln, Gurken und Co. eine zweite Verkaufschance geben und gleichzeitig die Lebensmittelverschwendung reduzieren. Der Start der Billa Obst- und Gemüse-Kisterl erfolgte im Juli 2021 in acht steirischen Filialen, nun kamen aufgrund der positiven Resonanz 19 weitere Standorte in der Steiermark und im Burgenland hinzu.An diesen Billa-Standorten gibt es die Obst- und Gemüse-Kisterl bereits seit Juli 2021:In folgenden 19 Märkten sind die Kisterl von nun an erhältlich: