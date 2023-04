Billa Plus/Neoh: Naschen ohne Reue

Die Billa Plus Marktkonditoreien erweitern ihr Mehlspeisensortiment österreichweit erstmals um einen veganen Cheesecake ohne Zuckerzusatz.

Der vegane Trend ist aus dem Lebensmittelhandel kaum mehr wegzudenken. Nun erweitert Billa Plus sein Mehlspeisensortiment um eine Variante ohne tierische Produkte und Zucker. Das kleine Törtchen mit dem langen Namen "Nocheezecake" ist handgemacht und wird von Konditor:innen in den Filialen vor Ort frisch zubereitet. Die Beschreibung verspricht einen knusprigen Mürbteig-Keksboden und eine feine, pflanzenbasierte Creme – frische Himbeeren runden den Tortengenuss ab. Den veganen Cheesecake gibt es ab sofort à 250 Gramm um 5,99 Euro in allen Marktkonditoreien der Billa Plus Märkte in Österreich.