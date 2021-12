Billa: Vegan und vegetarisch als Lifestyle

Zum Jahreswechsel präsentiert Billa die Ergebnisse einer Umfrage, der zufolge jede sechste Person in Österreich ihren Fleischkonsum künftig reduzieren möchte.

Der Jahreswechsel ist die Zeit der guten Vorsätze. Inwiefern diese auch nach dem Rutsch ins neue Jahr eingehalten werden, hängt von der Disziplin jedes einzelnen ab. Laut einer aktuellen Umfrage von marketmind in Auftrag von Billa, bei der rund 3.000 Personen zwischen 18 und 69 Jahren befragt wurden, möchten 17 Prozent der Studienteilnehmer in Zukunft weniger Fleisch essen und 6 Prozent planen, gänzlich auf eine vegetarische oder vegane Ernährung umzusteigen. 32 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Reduktion von Fleisch und tierischen Lebensmitteln zu ihrem persönlichen Wohlbefinden beiträgt und 44 Prozent haben deshalb vor, zumindest einen fleischlosen Tag pro Woche einzuplanen. Zudem finden 52 Prozent der Befragten, dass in Österreich zu viel Fleisch gegessen wird.