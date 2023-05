Bipa

Bipa will Vorreiter in Sachen Inklusion werden und baut Filialen und Online-Shop sukzessive in Richtung Barrierefreiheit aus. Auch dm denkt bei der Neugestaltungen zum Ladenbau behindertenfreundliche Konzepte mit und nützt Anlagen, die Hörgeschädigten das Einkaufen erleichtern, wie CASH auf Anfrage erfuhr.

Barrierefreiheit ist ein Thema, mit dem sich viele erst dann beschäftigen, wenn sie selbst betroffen sind. Einkaufen ist ein Grundbedürfnis und kann heute bequem online erfolgen, aber auch h