BistroBox: Ein Ort für Bistro Box

Das oberösterreichische Start Up eröffnete zu Jahresbeginn einen neuen Standort.

Gemeinsam mit Nahversoger Unimarkt feierte Bistro Box am 16. Jänner die Eröffnung der neuen 24-Stunden-Pizzeria in Ort im Innkreis, welche die Gäste rund um die Uhr mit ofenfrischer Pizza aus dem Holzofen, Snacks, Getränken und Kaffee versorgt. Zudem soll noch diesen Monat ein weiterer Standort in Niederösterreich errichtet werden."Die bereits siebte Eröffnung in Zusammenarbeit mit Unimarkt zeigt, wie wertvoll eine solche Partnerschaft für beide Seiten ist: Für uns bieten sich Standorte mit hoher Attraktivität und Kundenfrequenz, für Unimarkt ist BistroBox ein zusätzlicher Magnet für Kunden – und das ohne zusätzlichem Personalaufwand und rund um die Uhr", sagt Klaus Haberl, Co-Founder BistroBox.