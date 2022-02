BÖLW: Steuerrabatt für Bio-Produkte gefordert

Wolfilser - stock.adobe.com

Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) fordert in Deutschland eine Mehrwertsteuerreduktion auf Bio-Waren, da diese keine negativen Umweltfolgekosten verursachen würden.

Der Staat müsse alle steuerrechtlichen Möglichkeiten nutzen, damit die Landwirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit steuere, sagte BÖLW-Vorstandsvorsitzende Tina Andres in der Ausgabe vom 18. Febeurar 2022 der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Den Mehrwertsteuersatz bei Bio-Lebensmitteln geringer zu halten als bei konventioneller Ware, halte ich für richtig", so Andres. Schließlich würde die Bio-Produktion keine negativen Umweltfolgekosten bewirken, was berücksichtigt werden müsse.