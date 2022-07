Stefan Pirker

Die heuer umgebaute und Anfang Juli neu eröffnete BP-Tankstelle am Gaudenzdorfer Gürtel 75 in 1120 Wien präsentiert sich jetzt nicht mehr wie zuvor mit Merkur inside, sondern mit Billa Now.

Nachdem im April 2021 aus Merkur Billa Plus wurde, vollzieht sich an den BP-Tankstellen nun der Wechsel von Merkur inside zu Billa Now.

Die letzten verbleibenden Reste der Marke Merkur im österreichischen Lebensmittelhandel schwinden weiter. Als kleine Bastion gelten die Shops an den BP-Tankstellen, an denen großteils immer