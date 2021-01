Das Gesundheitsministerium präsentierte gemeinsam mit der Bundesregierung den Impfplan für Österreich. Doch dieser Plan lässt viele Fragen offen, wie auch Vertreter des Handels bekräftigen.

Unsicherheit begleitet das Virus und den Verlauf der Pandemie seit Beginn. Doch auch in der aktuellen Impfdebatte sind noch mehr Fragen offen als geklärt. Auf der eigens eingerichteten Seite des Sozialministeriums www.österreich-impft.at soll die Reihenfolge der zu impfenden Berufs- und Gesellschaftsgruppen veranschaulicht werden. Demnach ist Phase 1 des Impfplans bereits gezündet, mit Fokus auf Alten- und Pflegeheime. Seit Ende Dezember können sich alle Bewohner, das gesamte Personal für Pflege und Betreuung, Küche, Reinigung und andere Hilfsdienste sowie Personen mit einer regelmäßigen Tätigkeit in Alten- und Pflegeheimen frühzeitig gegen das Coronavirus impfen lassen. Das gilt auch für Gesundheitspersonal in besonders exponierten Bereichen (etwa Covid-Stationen) und für erste Hochrisikogruppen. Soweit, so klar.

In Phase 2, die mit Februar 2021 starten soll, formuliert das Ministerium schon etwas schwammiger: Nun folgen vor allem ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen und in kritischer Infrastruktur. Zur sogenannten kritischen Infrastruktur zählen alle Berufsgruppen, die eine wesentliche Bedeutung für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen haben (Lehrpersonen, Polizeibeamten, Apotheker & Pharmazeuten, Mitarbeiter der Post & Telekommunikation, ...). Die Frage, ob der Handel hier dazuzähle, blieb vom Gesundheitsministerium wiederholt unbeantwortet. Die Phase 3 richtet sich dann an die Impfwilligen aller Gruppen. Ab dem zweiten Quartal sollen alle Menschen, die sich impfen lassen wollen, Zugang zur Impfung bekommen. Sie richtet sich somit an die allgemeine österreichische Bevölkerung. Geplant sind viele verschiedene Impfangebote wie z. B. Impfstellen, Impfstraßen, Arbeitsmediziner in größeren Betrieben und weitere Initiativen.

Unsicherheit und Abwarten im Handel

Zunächst testen, später impfen?

"Impfzugang für alle!"