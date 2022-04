CASH Handelsforum 2022: Der Freitag

Johannes Brunnbauer/Markus Wache

Talk "Chance und Change" mit Nicole Reitinger, Maurice Beurskens, Barbara Kerschberger, Christof Kastner, Chloé Kayser und Günter Thumser

Das Thema Wandel prägte auch den letzten Tag des CASH Handelsforums. Dabei ging es um die Beständigkeit des Wandels, Chance und Change sowie die Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Ganz traditionell führte auch dieses Jahr wieder Günter Thumser, Geschäftsführer des Markenartikelverbands, durch den letzten, reichhaltigen Vormittag des CASH Handelsforums. In seiner Begrüßung sprach er davon, dass wir einen Bewusstseinswandel in Richtung konstruktiveres Denken brauchen. "Die gute, bessere Zukunft muss schön, faszinierend und interessant sein und sie muss unseren Lebenswandel wohlstandsmäßig unterstützen."



Johannes Brunnbauer/Markus Wache Maurice Beurskens hielt sein Impulsreferat zu "Die Zukunft des Einkaufserlebnisses - Wie Wandel in Österreichs innovativsten Online-Supermarkt gurkerl.at gelebt wird". Nicole Reitinger Dem schloss sich Nicole Reitinger, Chief Business Development und Transformation Officer bei Ikea Austria, an, die bestätigt "nichts ist beständiger als der Wandel". Ikea hat bereits eine längere Unternehmensgeschichte als gurkerl.at, dennoch ist auch hier der Wandel Teil der Unternehmenskultur. Schon längst ist Ikea mehr als eine blaue Box am Stadtrand, "wir kommen näher zum Kunden", betonte Reitinger und erzählte von kleinen Planungsstudios und dem ersten österreichischen innerstädtischen Outlet am Wiener Westbahnhof. Ikea müsse sich jeden Tag neu erfinden. Ikea-Gründer Ingvar Kamprad habe schon in den 1970ern im "Testament eines Möbelhändlers festgeschrieben: "Was immer wir heute machen, können wir morgen ein Stück besser machen" und "Nur, weil wir die Besten sind, sind wir noch lange nicht gut." Aktuelle Themen sind auch bei Ikea in Österreich E-Mobilität und Kundenservice, Omnichannel-Angebote und eine ausgewogene Führungsebene.

