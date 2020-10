Mit dem Livestream können Sie das komplette Programm und die TOP-Referenten der Branchenveranstaltung ungekürzt digital miterleben.

Erstmals seit 35 Jahren ist die digitale Teilnahme am CASH Handelsforum für alle Personen zugänglich. Der Livestream zeigt am 14. Und 15. Oktober 2020 das komplette Programm inklusive Keynote-Speaker und Kamingespräch als Übertragung aus dem Congress Center Schladming, wo das 35. CASH Handelsforum heuer Corona bedingt unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorkehrungen stattfindet. Für Interessierte aller Fachbereiche ist diese exklusive Branchenveranstaltung somit zum ersten Mal in 35 Jahren inhaltlich offen. Das Thema der Veranstaltung lautet: „Wie sieht der neue Fortschritt aus? Strategien für eine bessere Zukunft.“

Die Vorträge der Spitzenwissenschaftler Markus Hengstschläger („Digitale Transformation - der Mensch im Mittelpunkt“) und Bernd Hufnagl („Renaissance der Menschlichkeit - wie in unserem Gehirn Mut zur Veränderung entsteht“), sowie das exklusive Kamingespräch mit dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, werden ungekürzt übertragen. Zusätzlich sind die Vorträge von Zukunftsforscher Matthias Horx, Chefökonom Stefan Bruckbauer oder Brand Director Procter & Gamble, Anke Will, digital zu sehen. Teil des Programms ist auch das Paaradox Kabarett, das das berühmte Kolumnistenehepaar Gabriele Kuhn und Michael Hufnagl inszenieren.

Das Online-Ticket ist um 490,- Euro erhältlich.

Alle Informationen dazu unter https://handelsforum.cash.at/register



