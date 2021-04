CASH-Hit des Monats : Grilling me softly!

Sind Sie bereits in die Grillsaison gestartet? Wir schon - und haben dabei auch gleich unsere CASH-Hits des Monats gefunden. Ja, Plural. Denn unsere Kartoffel-Grill-Würstel kommen nicht auf irgendeinen Griller, sondern auf einen George Foreman. Ein wahrhaft flexitarisches BBQ-Erlebnis.

CASH Hit des Monats April: in Bildern

Markus Wache Karl Stiefel baut schon mal den Grill auf, ... 1/7 Teilen Markus Wache ... während Natsa Nikolic die Kartiffel-Grill-Würstel aus dem Kühlschrank holt. 2/7 Teilen Markus Wache Grillmeister Willy Zwerger hat alles im Griff. 3/7 Teilen Markus Wache Mmmmmh.... 4/7 Teilen Markus Wache Christina Grießer holt vorsichtshalber schon einmal Nachschub. 5/7 Teilen Markus Wache Denn Stefan Pirker macht sich gleich mit zwei Gabelspießen über die flexitarischen Würstel her. 6/7 Teilen Markus Wache Unsere CASH-Hit-des-Monats-Kombi. 7/7 Teilen

Fact Finding Mission I Berger Schinken Produktname: Berger Kartoffel-Grill-Würstel

Produktkategorie: Grillwürstel

Das Besondere: Schweinefleisch-Bratwürstel mit 40 % Kartoffelanteil

Inhalt: 9 Stück in der 192 g-Packung

Produktion & Vertrieb:

Berger Schinken

Koglerstraße 8, 3443 Sieghartskirchen

office@berger-schinken.at

Fact Finding Mission II Spectrumbrands Produktname: George Foreman Universal Grill

Produktkategorie: Elektro-Grills

Das Besondere: 44,5 cm Durchmesser für 15 Portionen, 5 Temperatureinstellungen, Cool-Touch-Griff

Produktion & Vertrieb:

SPB Austria GmbH / Regus Twin Tower

Wienerbergstraße 11/12A | A-1100 Wien

Erstmals in der langjährigen Historie des CASH-Hits des Monats gibt es gleich zwei Sieger hochleben zu lassen. Und da es ja keine Zufälle gibt, passen die beiden auch perfekt zueinander. Zum einen der exzellente Universal-Elektrogriller aus dem Haus von Ex-Boxer George Foreman und zum anderen die neuen Kartoffel-Grill-Würstel von Berger Schinken. Um nun die g’schmackige Symbiose live und in Farbe demonstrieren zu können, bat das "CASH-Hit des Monats"-Testteam den 72-jährigen Ex-Weltmeister im Schwergewichtsboxen samt Team sowie Firmenboss Rudolf Berger samt Familie in die Manstein’sche BBQ-Farm "Grillcity" nach Feuersbrunn, um beide Produkte ihrer gemeinsamen Bestimmung zuzuführen. Foreman baute blitzschnell und wieselgleich seinen Griller zusammen, steckte ihn flugs an den Stromkreis an und begann so, die notwendige Hitze zu erzeugen. Rudi Berger öffnete mehrere Packungen, zückte die Grillzange und legte uns eine auf. Also eine ganze Partie an köstlichen Würsteln, die nicht nur rezepturmäßig definitiv erstens harmonisierten, sondern auch automatisch den Fleischanteil halbiert hielten. Was vor allem die Flexitarier unter uns zu extremen Freudensprüngen inspirierte. Und ja, man kann es ruhig aussprechen: Das Experiment mit zwei CASH-Hits scheint durchaus gelungen.