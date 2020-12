CASH+: Merkbarer Fortschritt

Umweltschützer wie Greenpeace oder Global 2000 kritisieren oft die Handelslandschaft. CASH hat bei den Organisationen nachgefragt, womit sie beim heimischen LEH zufrieden sind und wie die Branche dabei noch mehr machen kann.

Es gibt viele Themen, die für Greenpeace und Global 2000 relevant sind: Abfallvermeidung, Tierwohl, klimafreundliche Lieferketten. Durch die Kritik der Organisationen sollen die Branchenstandards hochgehalten und das Bewusstsein der Marktteilnehmer für Umweltprobleme geschärft werden. Dabei haben die Interessensvertreter auch viel Gutes über den LEH zu sagen, wie CASH auf Anfrage erfahren hat.

Die Global 2000 Ressourcen- und Plastiksprecherin Lena Steger merkt positiv an, dass "das Thema Plastik bei allen größeren Supermarktketten mittlerweile thematisiert wird. Es hat sich jede Kette eine Strategie zurechtgelegt, wie der Plastikverbrauch reduziert werden soll. Darin wird das Wort Vermeidung sehr häufig genannt. Im Sinne der Abfallhierarchie wäre dies auch die erste Stufe, die anvisiert werden muss, um Abfall tatsächlich zu reduzieren."

Besonders erwähnenswert für Global 2000 ist die Wiedereinführung der Mehrweg-Milchflasche von Berglandmilch: "Wir freuen uns, dass es dadurch wieder die Wahlmöglichkeit für Kunden gibt. Die Rückmeldungen, die wir bekommen, zeigen auch, dass Konsumenten dieses Angebot sehr gerne wahrnehmen und die Mehrweg-Flasche stark nachgefragt wird." Auch die Auswahl an Eigenmarken-Getränken in Mehrweggebinden bei Spar begrüßt Steger und regt zu einem ambitionierten Ausbau des Sortiments an.

Sie appelliert an den Handel: "Wo es möglich ist, sollte unbedingt die Vermeidung von Verpackung, kurze Lieferwege und Bioprodukte anvisiert werden. Unverpackte und lose Artikel im Obst- und Gemüsebereich mit der Option von wiederverwendbaren Netzen sind erfreulich, können aber auch noch deutlich weiter ausgebaut werden. Abfallvermeidung sollte bei jeder Maßnahme die erste anvisierte Option sein."

Abschließend merkt sie an: "Im Grunde gilt es zu verstehen, dass es keine nachhaltige Verpackung gibt, nur nachhaltige Systeme. Auch wenn wir noch so gut trennen und recyceln verursacht die Produktion, der Transport und die Verarbeitung von Verpackungsmaterial auf jeder Stufe Emissionen die den Klimawandel weiter antreiben und Ressourcen verschwenden."

Diskonter ziehen gleich – aber nicht überall

Auch Greenpeace Österreich hat viel Positives über das Engagement des LEH zu sagen, wie Ursula Bittner, Greenpeace-Expertin für den Lebensmitteleinzelhandel, zusammenfasst: "In den letzten Jahren hat es österreichweit einen Ausbau des Bio-Angebots gegeben. Vor allem auch die Diskonter haben ihr Sortiment deutlich erweitert. Außerdem sind die Standards der Bio-Eigenmarken in der Regel strenger als die der EU-Vorgaben. Bei allen Lebensmitteleinzelhändlern gibt es Bestrebungen, die Verwendung von Palmöl zu reduzieren."

Wie Global 2000 lobt Greenpeace die vermehrte Listung von Getränken in Mehrwegflaschen: "Der Mehrweg-Ausbau ist besonders begrüßenswert, da das Mehrweg-Angebot in Österreich seit den 1990er Jahren von 80 Prozent auf rund 20 geschrumpft ist. Auf Mehrweg umzustellen, ist der entscheidende Weg gegen die Plastikflut und Müllberge." Dabei sind allerdings nicht alle Vertriebsschienen gleichauf, wie Bittner anmerkt: "Zu bemängeln ist, dass die Diskonter in Österreich bislang weiter bei Mehrweg-Flaschen blockieren und damit ihren Kunden keine Wahlmöglichkeit geben und die Umwelt unnötig belasten."

Auf die Frage hin, wie zufrieden die Umweltschutzorganisation mit der Kooperation mit dem Handel sei, sagt die Expertin: "Bei vereinzelten Projekten im Bereich der Nachhaltigkeit, wie zum Thema der Regionalität, Plastik Reduktion oder Verwendung von Palmöl arbeiten wir mit dem Handel konstruktiv zusammen. Für Greenpeace sind aber ausschließlich freiwillige Selbstverpflichtungen nicht ausreichend – wir fordern daher auf politischer Ebene deutlich strengere Rahmenbedingungen und Gesetze, wie etwa eine gesetzliche, verpflichtende Mehrwegquote im Handel."

