Manfred Litschka war zu Gast im Podcast-Studio, wo er mit CASH-Redakteurin Nataša Nikolić über Kundenbindung im LEH national und international sprach und aufzeigte, in welchen Bereichen noch viel Verbesserungspotenzial besteht.

Im CASH Podcast spricht Loyalty-Experte Manfred Litschka von Jakala, über die Chancen, die gute Kundenbindungskampagnen eröffnen und wie man als Händler treue Kunden so belohnt, dass sie auch nach der Kampagne gerne dort einkaufen. Er zieht zudem einen spannenden Vergleich zwischen dem Markt in Österreich und Rest-Europa und zeigt auf, von welchen Ländern heimische Retailer in Sachen Loyalitätskampagnen noch viel lernen können.







