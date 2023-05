Markus Wache

Die Pflanzerei, ProctyClean, Monkee, Supaso und Great by date waren die Finalisten der CASH Start-up Competition 2023 und bekamen die Gelegengeit, sich auf der Bühne des CASH Handelsforums zu präsentieren. Das Publikumsvoting entschied am Ende die neue Kategorie "New Business" für sich.

Die Innovationskraft des österreichischen Wirtschaftsstandortes war Thema der Coverstory der CASH-Ausgabe im April. Einer der größten Innovationstreiber sind dabei Start-ups. Sie fungi