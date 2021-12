Im Rahmen des CASH Handelsforums, das vom 27. bis 30. April 2022 stattfindet, geht zum zweite Mal auch die CASH Start-up Competition über die Bühne. Reichen Sie jetzt Ihre Innovationen unter startup.cash.at ein!

CASH lädt zum zweiten Mal die innovativsten Unternehmensideen zur Start-up Competition. "Sie haben die Idee, wir haben die Bühne", lautet dabei das Motto des neuen Formats, das im Rahmen des CASH Handelsforums in der scalaria am Wolfgangsee stattfinden wird. Dort haben fünf junge Unternehmer die Chance, ihre Innovationen in einer Kurzpräsentation den Top-Entscheidern aus Handel und Industrie näherzubringen.

Wie bewerben?

Reichen Sie Ihre Idee inkl. Kurzvideo (max. 1 Minute) über das Einreichformular unter startup.cash.at ein.Die Einreichfrist endet am 28. Februar 2022. Eine Fachjury aus Handel, Industrie und Wissenschaft bewertet anschließend die Einreichungen und entscheidet, welche Finalisten aus den fünf Kategorien (Food, Beverage, Non-Food, Payment & Pricing sowie Logistik, Packaging & Retail Technology) zur Live-Präsentation am 28. April 2022 am CASH Handelsforum eingeladen werden, um dort ihre Idee in einer fünfminütigen Live-Präsentation den Branchenvertretern aus Handel und Industrie vorzustellen, die in einem Publikumsvoting über den Gewinner bzw. die Gewinnerin abstimmen.