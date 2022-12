Lifttüren auf für die vielversprechendsten Start-ups rund um den Handel und die FMCG-Branche. CASH lädt zum dritten Mal zur CASH Start-up Competition im Rahmen des CASH Handelsforums. Fünf Kategorien stehen zu Auswahl. Das Ticket ist einen Elevator Pitch entfernt - jetzt einreichen unter startup.cash.at!

Food & Beverage

Non-Food

Retail Technologies & Logistics

Pricing, Payment & Sales

New Business

Sie sind maximal fünf Jahre alt, hochambitioniert, mit einer zündenden Idee, einer Vision und dem Potenzial, schnell zu wachsen und zu skalieren. Mit diesen Merkmalen erobern Start-ups den Markt und mischen die Branche ordentlich auf. Der perfekte Businessplan und ein großartiges Produkt nützen aber nichts, wenn es niemand kennt. Deshalb hat CASH die CASH Start-up-Competition ins Leben gerufen, um Jungunternehmer mit den Top-Entscheidern aus Handel und Industrie zusammenzubringen. Frei nach dem Motto: "Sie haben die Idee, wir haben die Bühne." Dieses Format findet bereits zum dritten Mal im Rahmen des CASH Handelsforums statt und richtet sich an vielversprechende Start-ups aus Österreich und über die Grenzen hinaus, die sich mit Innovationen rund um die FMCG-Branche beschäftigen. Das kann eine Produktneuheit aus dem Bereich Food ebenso sein wie eine Technologielösung entlang der Lieferkette oder ein neues Shopkonzept.Einreichen kann man ab sofort unterFür den initialen Elevator Pitch ist das Formular auszufüllen und ein einminütiges Video hochzuladen, in dem man kurz und knackig sich selbst sowie die Idee inklusive Motivation und Ziel vorstellt. Zur Auswahl stehen dabei fünf Kategorien:

Die Einreichfrist endet am 28. Februar 2023. Die jeweiligen Kategoriesieger nach dem Jury-Voting werden zum CASH Handelsforum eingeladen, das vom 26. bis 28. April 2023 in der scalaria in St. Wolfgang stattfindet, um sich dort in einer fünfminütigen Live-Präsentation dem hochkarätigen Publikum vorzustellen. Wir wünschen viel Erfolg!