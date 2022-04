Markus Wache

Die Finalisten der 2. Start-up Competition auf der Bühne. Alle sind Sieger!

Das Publikum kürte das Food-Start-up Rebel Meat, repräsentiert von Co-Founder Cornelia Habacher, zum Gesamtsieger der diesjährigen CASH Start-up Competition.

Nach dem erfolgreichen Start der CASH Start-up Competition vergangenes Jahr ging der Wettbewerb heuer bereits zum zweiten Mal am CASH Handelsforum über die Bühne. Die vier Gewinner Rebel Meat (Cornelia Habacher) in der Kategorie Food, Rost (Liza Brandstätter) in der Kategorie Beverage, Vomito in der Kategorie Non-Food und inoqo (Markus Lindner) in der Kategorie Logistik, Packaging und Retail Technology sind im Vorfeld von einer hochkarätigen 18-köpfigen Jury gewählt worden. Außerdem vergab die CASH Redaktion eine Wildcard an Eric Weisz von Circly - frei nach dem Motto "Es kann nicht genug Gewinner geben". Sie bekamen nun die Möglichkeit, sich direkt den Top-Entscheidern aus Handel und Industrie zu präsentieren.





Die Spannung war groß, als das Publikum nach den Pitches über die CASH App das erfolgversprechendste Start-up aus den Finalisten auswählte. Rebel Meat setzte sich dabei gegen die Mitbewerber durch. Verlierer gab es aber keine, denn das Interesse war für alle geweckt und führte im Anschluss zu zahlreichen spannenden Gesprächen. Mehr zur CASH Start-up Competition, zur Jury und natürlich zu den Finalisten lesen Sie in der April-Ausgabe von CASH oder gleich hier im E-Paper.