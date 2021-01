Die Merkur inside Shops an den BP Tankstellen sind von Merkurs Umbenennung auf Billa Plus nicht betroffen.

Wenn ab April 2021 Rewe International die Merkur Verbrauchermärkte sukzessive auf Billa Plus umfirmiert, dann hat dies keine Auswirkungen auf die Kooperation mit BP Austria. Konkret teilt die Mineralölfirma auf CASH-Nachfrage mit: "Die Marke Merkur inside an den BP Tankstellen wird fortgeführt und im Zuge der Kooperation weiterhin exklusiv zur Verfügung stehen. Die Geschäftsbeziehung zwischen der Rewe Group Österreich und BP bleibt daher vollumfänglich bestehen, und es wird weiterhin gemeinsam an Konzepten für die Zukunft gearbeitet."