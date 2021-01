Das verpflichtende Tragen von FFP2-Masken in öffentlichen Bereichen und der festgesetzte Preis von 59 Cent pro Maske führen zu regelrechten Massenkäufen. Auch wenn von Millionen bestellten und verfügbaren Masken im Handel die Rede ist, was tun, wenn man keine mehr bekommt? Oder wenn man keine trägt? CASH hat recherchiert.

Mit Montag, den 25.1. treten nach Zustimmung des Hauptausschusses die neuen Bestimmungen in Kraft (CASH berichtete). Nachdem der Preis für FFP2-Masken - von den Diskontern angefangen - mit 59 Cent beschlossen wurde, setzte mit Verkaufsstart ein regelrechter Run auf die Masken ein, teilweise wurden auch, wie beobachtet, mehr als 5 bzw. 10 Masken ausgegeben. Doch was tun, wenn die Masken ausverkauft sind, dürfen Kunden am Montag, den 25. Jänner dann nicht mehr einkaufen gehen? Müssen bereits durchgeimpfte Personen auch so eine Maske tragen? CASH beantwortet hier diese brisanten Fragen.

1. Was tun, wenn die FFP2-Masken ausverkauft sind?

Wenn in einer Region (was das Bundesministerium für Gesundheit noch nicht näher definiert hat) keine FFP2-Masken mehr verfügbar sind, entfällt für eine Person, der "die Bestellung im Onlinehandel aufgrund geringer digitalen Kenntnissen nicht zugemutet werden kann", hier die FFP2-Maskenpflicht. Die Pflicht einen Mund-Nasenschutz zu tragen, bleibt aber weiterhin bestehen.

2. Wer ist noch von der FFP2-Masken-Tragepflicht ausgenommen?

Schwangere. Aus Infektionsschutzgründen sollten Schwangere aber jedenfalls eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und enganliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen. Auf freiwilliger Basis können natürlich auch höherwertige Masken getragen werden. Zudem Personen, denen das Tragen einer FFP2-Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann (z.B. Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen, Angststörungen oder mit fortgeschrittener Demenz, Kinder mit ADHS, Asthma etc.). Diese Personen dürfen eine nicht enganliegende, aber den Mund- und Nasenbereich vollständig abdeckende mechanische Schutzvorrichtung tragen, wenn diese bis zu den Ohren und deutlich unter das Kinn reicht. Sofern auch dies nicht zugemutet werden kann, gilt die MNS-Pflicht nicht.

3. Wie können Personen die Ausnahme beweisen?

Im Fall der Kontrolle durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind die Gründe der Inanspruchnahme durch eine von einem in Österreich zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Arzt oder eine Ärztin ausgestellte Bestätigung nachzuweisen.

4. Müssen Kinder eine FFP2-Maske tragen?

Die FFP2-Pflicht gilt ab dem Alter von 14 Jahren, ab 6 Jahren kann stattdessen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Jüngere Kinder müssen den Mund-Nasenbereich nicht abdecken. (Ausnahmen siehe Frage 2.)

5. Müssen geimpfte Personen auch eine FFP2-Maske tragen?

Ja, Menschen, die eine SARS-CoV-2 Infektion durchgemacht haben sowie geimpfte Personen haben auch die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen.

6. Was passiert, wenn ein Kunde ohne FFP2-Maske angetroffen wird, der keinen Grund dafür nachweisen kann / will?

Nur die Polizei hat die Möglichkeit, bei Missachtung statt Erstattung einer Anzeige ein Organstrafmandat in Höhe von 25 Euro auszustellen.



Quelle: Gesundheitsministerium