CASH hat bei den Handelsunternehmen nachgefragt, was sie von der Forderung der GPA-djp halten, dass Mitarbeiter wegen der Maskenpflicht zusätzliche Pausen haben sollen.



– so fordert es die GPA-djp. Das sagen die Handelsunternehmen dazu:

Rewe International kommentiert die Forderung nicht und verweist auf die Sparte Handel der WKO. Deren Obmann Rainer Trefelik hat bereits Ende Juli zu diesem Thema gesagt: "



Allen Beteiligten ist die besondere Situation sehr bewusst, weshalb wir sicher sind, auch heuer, unter diesen außergewöhnlichen Rahmenbedingungen, einen Konsens zu finden, der vor allem Arbeitsplätze sichert und entsprechend auf die angespannte wirtschaftliche Situation der Unternehmen Rücksicht nimmt."

Die Anregungen der Arbeitnehmervertreter nehme die WKO natürlich auf. Weiter heißt es: " Spar schließt sich dem Standpunkt der WKO an. Lukas Wiesmüller, bei Spar Leiter für Nachhaltigkeit, fügt auf CASH-Anfrage hinzu: "Spar Den Arbeitgebern im Handel ist der Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch der Kundinnen und Kunden ein besonderes Anliegen. Sowohl Mitarbeiter als auch Kunden sollen sich bestens geschützt fühlen. Deshalb haben wir mit unserem Sozialpartner im Handel bereits zu Beginn der Corona-Krise ein Schutzpaket für die Beschäftigten abgeschlossen."schließt sich dem Standpunkt der WKO an. Lukas Wiesmüller, bei Spar Leiter für Nachhaltigkeit, fügt auf CASH-Anfrage hinzu: "Spar kommentiert die Forderung nicht und verweist auf die Sparte Handel der. Deren Obmann Rainer Trefelik hat bereits Ende Juli zu diesem Thema gesagt: "







Hofer lässt über die Presseagentur Rosam-Grunberger mitteilen: " lässt über die Presseagentur Rosam-Grunberger mitteilen: "

Hofer lässt über die Presseagentur Rosam-Grunberger mitteilen: "Hofer ist in laufenden Gesprächen mit Mitarbeitenden, Betriebsrat und Gewerkschaft, um eine zufriedenstellende Lösung für alle Seiten zu finden. Unsere Führungskräfte in den Märkten sind schon jetzt ausdrücklich angehalten, regelmäßige Pausen in der Mitarbeiter-Einteilung einzuplanen und tun dies auch. Es ist keineswegs so, dass Mitarbeitenden erst nach sechs Stunden eine Pause zusteht, im Gegenteil, das Arbeitsrecht sieht regelmäßige Pausen vor. Nach maximal sechs durchgearbeiteten Stunden muss spätestens eine Pause gemacht werden, ansonsten drohen Strafen."