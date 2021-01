Der Lockdown wurde wie bereits angekündigt bis 7. Februar verlängert, weitere Verordnungen treten am 25.1.2021 in Kraft, darunter auch die Tragepflicht einer FFP2-Maske im Handel, der diese zum Selbstkostenpreis verkaufen muss.

Wie bereits beim ersten Lockdown wird der heimische Handel die Verteilung der MNS-Masken übernehmen - nun in der FFP2-Variante. CASH hat nachgefragt, wie die Händler diese Aufgabe bewältigen werden.

In der neuen Verordnung, die bis vorraussichtlich 7. Februar gilt, treten für Kundenbereiche neue Regelungen in Kraft. Weiterhin dürfen der Lebensmittelhandel inkl. bäuerliche Direktvermarkter offen halten, ebenso die Drogerien. Danach, für den 8. Februar ist die Öffnung des gesamten Handels geplant. Der Kundenbereich dieser Betriebsstätten des Handels darf längstens zwischen 6 und 19 Uhr betreten werden. Zusätzlich hat der Betreiber sicherzustellen, dass pro Kunden 10 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Ist der Kundenbereich kleiner als 10 Quadratmeter, so darf maximal ein Kunde den Kundenbereich betreten. Die Abholung vorbestellter Waren ist zulässig, wobei dabei geschlossene Räume der Betriebsstätte nicht betreten werden dürfen.



Ab 25. Jänner 2021 soll das Tragen einer FFP2-Maske für Kunden verpflichtend sein, die FFP2-Masken werden im Lebensmittel-Einzelhandel zum Selbstkostenpreis angeboten, wie bereits am Sonntag Vertreter von Spar, Lidl und Rewe bestätigten. Kinder bis sechs Jahre sind wie schon bisher generell von der Maskenpflicht befreit, ab sechs Jahren gilt die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz. Größere Kinder werden auch von der FFP2-Pflicht betroffen sein, das genaue Alter wird noch definiert werden, hieß es im Sozialministerium. lifetesterDOTnet - pixabay.com Ab 25. Jänner 2021 soll das Tragen einer FFP2-Maske für Kunden verpflichtend sein, die FFP2-Masken werden im Lebensmittel-Einzelhandel zum Selbstkostenpreis angeboten, wie bereits am Sonntag Vertreter von Spar, Lidl und Rewe bestätigten. Zudem wird ab 25. Jänner der vorgeschriebene Sicherheitsabstand auf 2 Meter erhöht, für viele Händler gerade im Kassenbereich eine besondere Herausforderung.

Wie reagiert der Handel?

Hofer befindet sich aktuell im Bestellprozess der FFP2-Masken. Diese werden voraussichtlich Ende dieser Woche eintreffen. Sie werden für die Kunden zum Selbstkostenpreis in den Filialen erhältlich sein - wie hoch dieser sein wird, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Der Diskonter betont jedoch, dass versucht wird, ausreichend FFP2-Masken zu erhalten, "gegebenenfalls werden auch Nachlieferungen in Auftrag geben."

Spar ist in Sachen Abstand gerade dabei, das POS-Material entsprechend zu überarbeiten. Dazu sind natürlich auch die Kunden selbst dazu aufgefordert, auf die Abstände zu anderen Kunden einzuhalten. In den Spar-Märkten stehen schon länger FFP2-Masken im Verkauf, bei diesen bestehenden Lieferbeziehungen hat das Unternehmen schon frühzeitig die nun notwendigen Mengen gesichert. "Wir werden das gut hinkriegen wie immer", so Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. mister-pi / pixabay.com Der bisher geltende Mindestabstand zu Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, wurde von der Bundesregierung von einem auf zwei Meter ausgeweitet, die offizielle Verordnung dazu liegt jedoch noch nicht final vor.

Lidl hat CASH folgendes Statement zukommen lassen: "Wir bieten unseren Kunden bereits seit längerem auch FFP2-Masken in unseren Filialen an und können hier auf eine entsprechende Lieferantenstruktur zurückgreifen. Aktuell kosten die FFP2-Masken bei uns österreichweit 0,99 Euro, allerdings ist die Preisentwicklung aufgrund der weltweit hohen Nachfrage nicht absehbar. Natürlich werden wir auch unsere Mitarbeiter mit FFP2-Masken ausstatten."

Rewe hatte die FFP2-Masken ja bereits seit einigen Wochen in den Handelsfirmen im Sortiment, bei Bipa sogar noch länger. "Die Beschaffung ist bereits erfolgt bzw. läuft weiterhin", so der Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher gegenüber CASH. Zum 2-Meter-Abstand ist die Rewe noch in Abstimmung, die offizielle Verordnung liegt hier ja noch nicht vor.

Weitere Handelsketten sind angefragt, die Meldung wird laufend aktualisiert.