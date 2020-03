CASH+/EXKLUSIV ONLINE: Trends der Zukunft

Alexas_Fotos/Pixabay

Die Zukunft im stationären Handel kann golden werden, wenn man Trends rechtzeitig erkennt.

Der "Westfield How We Shop: The Next Decade" Report von Unibail-Rodamco-Westfield hat Konsumenten in zehn europäischen Staaten nach ihren Wünschen zum Thema "Einkaufen im stationären Handel" befragt.