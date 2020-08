Während der Pandemie mussten sich viele Branchen neu erfinden, besonders der Lebensmittelsektor. Nun werden sogar alte Konzepte wie der mobile Greißler wieder aus der Lade geholt.

Shop local

Gesättigter Markt

Das kanadische Start-up Grocery Neighbour hat einer altbekannten Idee neues Leben eingehaucht: dem Truck, der übers Land fährt, um Dinge des täglichen Bedarfs auch in entlegene Winkel zu bringen. In Zeiten von Corona erhält dieses Konzept neuen Charme. "Die Dinge ändern sich, die Welt ist chaotisch, aber damit bieten sich neue Chancen", erklärt der Firmengründer Frank Sinopoli.Das Konzept ist mehr oder weniger bekannt: Ein modifizierter Truck fährt von Ort zu Ort und beliefert dort die Kunden mit einem kleinen, ausgewählten Sortiment. Hierzulande gehen solche Projekte meist auf lokale Initiativen zurück und dienen in erster Linie der Nahversorgung der älteren, nicht mehr mobilen Landbevölkerung.Frank Sinopolis Projekt unterscheidet sich aber in wichtigen Details: Seine 16-Meter-Trucks sind an einer Seite offen und wurden speziell für die Corona-Anforderungen gebaut. So befindet sich sowohl beim Eingang als auch beim Ausgang eine Desinfektionsstation. Der Shop ist wie ein Tunnel - vorne rein, hinten wieder raus – und soll nie mehr als fünf Kunden gleichzeitig aufnehmen, die maximal fünf Minuten im Laden verbringen. Die gesamte Ware wird in einem einzigen Gang präsentiert.Jeder Kunde schiebt einen Trolley, der aus der Wand gefahren wird und auf Schienen am Boden entlang gleitet und so als eine Art eingebaute Social Distancing-Sperre fungiert. "Es gibt einen Wagen vor dir und einen Wagen hinter dir –die Kunden können sich also gar nicht gegenseitig berühren, selbst wenn sie das wollten", erklärt Sinopoli.Seit Mai dieses Jahres sind die Trucks im Großraum Toronto unterwegs und folgen dabei einer Art Busroute. Eine App gibt Usern Auskunft darüber, wann der mobile Supermarkt, der jeweils mit einem Fahrer und einem Verkäufer unterwegs ist, bei ihnen hält.Experten sind trotzdem skeptisch, ob sich Konzepte wie dieses auf dem völlig übersättigten Lebensmittelmarkt durchsetzen können. Apps wie UberEats oder Amazon Prime bringen bereits eine riesige Auswahl an Artikeln bis an die Türschwelle und auch viele Restaurants haben ihre Lieferservices während des Lockdowns kräftig aufgemotzt. "Start-ups müssen sich ausrechnen, wer ihre Zielgruppe ist," erklärt etwa Bill Aulet, Geschäftsführer des Martin Trust Center für MIT Entrepreneurship. Die Kosten seien für die Newcomer ebenfalls höher als beispielsweise für Amazon, da sie erst ihren Bekanntheitsgrad erhöhen müssten. Dennoch könnte die Kombination aus traditionellem Greißler-Ambiente, Digitalisierung, Sicherheit und Convenience eine einzigartige Nische sein. Frank Sinopoli ist jedenfalls optimistisch: Mittelfristig plant er 1.000 seiner Trucks durch ganz Kanada fahren zu lassen.