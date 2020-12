Seit Oktober 2020 mischt mit "L - founders of loyalty" ein neuer Anbieter von Kundenbindungsprogrammen im LEH mit.

Robert Van Der Wallen, der Gründer und langjährige CEO des Kundenbindungsspezialisten BrandLoyalty mit Hauptsitz im niederländischen Den Bosch, hatte sich mit dem Verkauf seines Unternehmens an die amerikanische Alliance Data Systems Corporation eigentlich vor einigen Jahren aus dem Business zurückgezogen. Nun kehrt er mit einem Team aus unter anderem ehemaligen Mitarbeitern und Kollegen zurück und will mit seinem neuen Unternehmen "L - founders of loyalty" Kundenbindung neu denken. Als Sales Director für unter anderem Österreich hat sich Van der Wallen den ehemaligen BrandLoyalty-Manager Hans Hoppenbrouwers an Bord geholt. Dieser ist überzeugt davon, dass neben den Big Playern tcc und BrandLoyalty, noch Platz für einen weiteren großen Anbieter von Loyalty-Programmen ist. BrandLoyalty Hans Hoppenbrouwers war jahrelang Sales Director bei BrandLoyalty, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Kundenbindung. Nach einem Jahr Pause, kehrt er nun mit L - founders of loyalty ins Business zurück. Um sich von der genannten Konkurrenz abzuheben, will sich der Neuling vorwiegend auf die Frische-Warengruppen konzentrieren und die Kundenbindungsaktivitäten darauf ausrichten. Der Fokus der Direktbelohnungsprogramme soll auf der Küchenwelt und den dazu passenden Produkten liegen. Bislang gebe es in diesem Segment eine große Lücke, die dem Verkaufschef zufolge, vom Mitbewerb nicht abgedeckt wird, im Warenkorb der Konsumenten jedoch eine immer bedeutendere Rolle spielt. Vor den Händlern argumentiert er mit höheren Spannen (zwischen 30 und 40 Prozent) und verspricht direkte Nettogewinne. "Wir wollen Exklusivität für die Masse", so Hoppenbrouwers.

Das am 7. Oktober 2020 gegründete Unternehmen zählt inzwischen 170 Mitarbeiter, die zusammen über 1.200 Jahre Kundenbindungserfahrung vorweisen können. Neben den Niederlanden besitzt es Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Ungarn (Central and Eastern Europe), Russland, Lettland (Baltics), Brasilien, Japan und Hong Kong, die teilweise durch die Übernahme von etablierten Unternehmen entstanden sind.