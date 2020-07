Rewe International will die Regionalisierung des vorantreiben und setzt künftig auf sieben Regionalniederlassungen, dessen Direktoren nun feststehen. Und: Das Marketing von Billa Merkur Österreich wird von Christian Rausch geleitet.

Die neuen Regionalniederlassungen werden unter anderem in Wien, NÖ, Nord- und Mittel-Bgld., OÖ, Kärnten/Osttirol, Stmk./Südburgenland sowie Sbg./Tirol-Nord/Vbg. geschaffen. Darin wird der Vertriebs-Außendienst für Billa und Merkur gemeinsam gebündelt und von je einem regionalen Vertriebsdirektor geleitet. Für Wien, Niederösterreich, das Nord- und Mittel-Burgenland zeichnen Eric Scharnitz, Hermann Weiss und Hamed Mohseni verantwortlich, die Leitung der Niederlassung Oberösterreich liegt in den Händen von Josef Holzleitner, Kärnten und Osttirol werden von Kurt Aschbacher betreut und jene für Steiermark und das Südburgenland von Peter Gschiel. Für die Region West rund um Salzburg, Tirol-Nord und Vorarlberg ist man noch auf der Suche. „Es gibt so viele tolle lokale Marken, denen wir zukünftig mehr Präsenz einräumen wollen“, begründet Haraszti diesen Schritt. Der regionale Einkauf könne zukünftig an den Vertriebsstandorten in den jeweiligen Regionen unabhängig vom Zentraleinkauf agieren; letztgenannter kümmere sich schwerpunktmäßig um die Beschaffung nationaler und internationaler Produkte und Marken, wobei naturgemäß ein enger Austausch untereinander gelebt wird.