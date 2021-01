CASH hat sich zum Jahresbeginn im Sporthandel umgehört, wie sich die Neujahrsvorsätze auf das Geschäft auswirken, welche Trends sich abzeichnen und wie die Händler selbst ins neue Jahr blicken.

Der Jahresbeginn mit den guten Vorsätzen war für den Sporthandel immer spürbar, erzählt Sport-2000-Vorstand Holger Schwarting im CASH-Interview.

Skitouren und Bikes hoch im Kurs

"Die bereits durch Corona ausgelösten guten Vorsätze für Sport wurden auch in das neue Jahr übernommen und bekräftigt", so Intersport-Geschäftsführer Thorsten Schmitz.

Neujahrsvorsätze des Sporthandels: Optimistisch bleiben

"2021 wird bestimmt ein Jahr sein, in dem wir den Anspruch Wachstum und Innovation weitertragen werden", berichtet Hervis-Geschäftsführer Werner Weber.

3 Fragen an Konrad Plankensteiner, CEO SportOkay.com CASH: Wie wirken sich die Neujahresvorsätze auf das Sportgeschäft aus?

Konrad Plankensteiner: Der Jahresbeginn ist immer eine Zeit, in der eine gewisse Sporteuphorie noch stärker spürbar ist. Wir haben im vergangenen Jahr aber auch die Erfahrung gemacht, dass durch die Coronakrise das Gesundheitsbewusstsein und damit auch der Sport noch stärker in den Fokus der Menschen gerückt ist. Einerseits sind es Sportartikel für zu Hause, um auch in Zeiten von "social distancing" fit zu bleiben, die sehr gefragt sind. Auf der anderen Seite gilt im Moment aber auch: Raus in die Natur und die eigene Umgebung besser kennenlernen! Die wochenlangen Einschränkungen des alltäglichen Lebens haben diesen Wunsch bei vielen Menschen verstärkt. Daher boomen auch Produkte für den Individual-Outdoor-Sport wie Tourenski, Tourenbekleidung, Outdoorbekleidung, Stirnlampen, Lauf- oder Outdoorschuhe.

Welche Trends zeichnen sich für 2021 ab?

Gerade jetzt im Winter suchen viele Sportler ihre eigenen Wege im Schnee: Schneeschuhwandern und allen voran Skitouren-Gehen werden sicher als die Trendsportarten diesen Winter eingehen. Für den Sommer rechnen wir, dass Outdoor- und Bikesport noch weiter wachsen werden. Der E-Bike-Boom wird auch im neuen Jahr ungebrochen sein. Dazu wächst allerdings auch der Markt für Rennräder, Mountainbikes etc. Für uns als Online-Händler stehen dabei immer Produktinformation und das bestmögliche Produkterlebnis für den Kunden im Fokus: So werden alle Produkte mittels modernster Technik im 3D-Fotostudio fotografiert, sodass eine hemisphärische Betrachtung von allen Seiten für den Kunden möglich ist.



Was erwarten Sie sich unternehmerisch von 2021?

Der Online-Handel boomt: Trotz Lockdown konnten wir im Herbst 2020 eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent verzeichnen und erwarten ein mittleres zweistelliges Wachstum auch für 2021. Mehr als 40.000 Artikel sind für den Outdoor-, Berg-, Fahrrad- und Skisport von mehr als 300 bekannten Marken bei uns auf Lager und sofort lieferbar. Wer bis mittags Waren online bestellt, bekommt sie in Deutschland und Österreich in der Regel am nächsten Tag geliefert. Deshalb setzen wir bei SportOkay.com stark auf Prozessautomatisierung und Robotisierung, um schnellstmöglich hohe Bestell bzw. Wachstumsraten bewältigen zu können.

Ob Neujahrsvorsätze sinnvoll sind, sei dahingestellt und auch die Frage, nach dem Durchhaltevermögen soll hier nicht Thema sein, denn auch wenn sie umstritten sind, steht eines fest: Die Neujahrsvorsätze gehören zum Jahreswechsel bei vielen einfach dazu.Ganz oben steht dabei der Sport: 44 Prozent nannten bei einer im November und Dezember 2020 in Österreich durchgeführten Umfrage von IMAS International mehr Bewegung beziehungsweise Sport als ihren Neujahrsvorsatz für 2021. Ein Thema, das an und für sich nicht neu ist. Der Jahresbeginn mit den guten Vorsätzen war für den Sporthandel immer spürbar, erzählt dazu Sport-2000-Vorstand Holger Schwarting im CASH-Interview. Doch dieses Jahr ist die Situation eine etwas andere. Der österreichische Sporthandel ist sich einig, dass die Coronaviruspandemie das Gesundheitsbewusstsein der Österreicher generell gestärkt hat, was sich auch auf den Sport auswirkt. Dadurch war die Nachfrage nach Sportzubehör in den eigenen vier Wänden, um auch während der Lockdowns fit zu bleiben, aber auch nach Sportartikeln für die freie Natur schon in den letzten Monaten auf einem sehr hohen Niveau. Dieser Sporthype zieht sich auch ins neue Jahr. "Die bereits durch Corona ausgelösten guten Vorsätze für Sport wurden auch in das neue Jahr übernommen und bekräftigt. Wir spüren online weiterhin eine hohe Nachfrage nach Sportgeräten und Bekleidung für das Fitnesstraining zu Hause und für Individualsportarten in der freien Natur wie Wandern, Skitouren, Schneetouren und Langlauf", so Intersport-Geschäftsführer Thorsten Schmitz.Für 2021 bedeutet das, dass sich nicht nur der Trend zum Sport weiter fortsetzen wird, auch die Lockdown-Trends aus 2020 werden das neue Jahr prägen, ist sich der österreichische Sporthandel sicher und zeigt sich auch hier in harmonischem Einklang. Dementsprechend ist es vor allem der Individual-Outdoor-Sport, der 2021 weiter zunehmen wird. Dazu zählen eben Bikes und E-Bikes, Produkte zum Wandern, Bergsteigen und Laufen sowie Fitness für Zuhause.Coronabedingt hat der Wintersport einen Wandel erfahren. "Gerade jetzt im Winter suchen viele Sportler ihre eigenen Wege im Schnee: Schneeschuhwandern und allen voran Skitouren-Gehen werden sicher als die Trendsportarten in diesen Winter eingehen", ist Konrad Plankensteiner, CEO von SportOkay.com überzeugt. Unter den Lockdowns und Corona-Maßnahmen leidet allerdings der klassische alpine Skisport. Zwar dürfen die Pisten und Lifte geöffnet haben, Anreize, sich mit neuer Skiausrüstung einzudecken, scheint das aber den wenigsten zu geben. "Der Alpin Ski hat sich fast gar nicht verkauft", berichtet Schwarting und verweist damit auch auf die prekäre Situation der Wintersporthändler vor allem in den Tourismusregionen im Westen des Landes. Der Saison 2021/22 räumt er diesbezüglich aber wieder bessere Karten ein.Alles in allem ist der Sporthandel, wenn man so will, bislang mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen. Auch wenn die vergangene Wintersaison ein abruptes Ende gefunden hat und die aktuelle in vielen Bereichen kaum existent ist, konnte man im Sommer außergewöhnlich gute Zahlen schreiben. Das lässt die Händler gefasst in das Jahr 2021 blicken, mit vorsichtig optimistischen Vorsätzen und Prognosen."Ich bin absolut zuversichtlich. Zwar haben wir im Wintertourismus eine harte Zeit vor uns - da müssen wir einfach akzeptieren, dass die Saison gelaufen ist - für Frühling und Sommer bin ich aber durchaus positiv. Die Händler haben gut eingekauft und wir rechnen mit einem Wachstum in den Trendbereichen. Ich denke aber, dass erst 2022 wieder ein Jahr sein wird, wo wir "normal" verkaufen können", berichtet Schwarting. Ähnlich sieht das auch Schmitz für Intersport: "Für 2021 rechnen wir aufgrund der aktuellen politischen Entscheidungen mit einem Totalausfall der Wintersaison! Das ist ein dramatischer und existenzgefährdender Start in das neue Jahr! Anders als nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 wird es keine Aufholeffekte geben, da wir nicht am Ende einer Saison, sondern zu Beginn einer extrem wichtigen Saison in den Lockdown gegangen sind. Für das zweite Halbjahr sehen wir durchaus eine Chance, vom neuen Stellenwert des Sports in der Gesellschaft zu profitieren. Aber dazu müssen wir die aktuell sehr herausfordernde Zeit zunächst gut überstehen und hoffen hier auf die richtigen politischen Maßnahmen mit Hinblick auf Test, Schließungen und Impfungen. Jetzt ist Zeit für Taten und nicht für Politik!"Hervis hat 2020 sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. "Unser Jubiläumsjahr haben wir uns anders vorgestellt. Aber wir haben gemeinsam das Beste daraus gemacht, viel gelernt und uns vor allem viel vorgenommen", berichtet Geschäftsführer Werner Weber. "2021 wird bestimmt ein Jahr sein, in dem wir den Anspruch Wachstum und Innovation weitertragen werden. Wir haben ein neues POS-Ladenbau-Konzept entwickelt, die bereits an zwei Standorten zum Einsatz kommen. Damit wollen wir im Laden für Orientierung sorgen, die hochwertige Ware ebenso hochwertig präsentieren und Omnichannel am POS erlebbar machen."Vor allem aber der Onlinehandel und die Digitalisierung wird im Sporthandel weiter zunehmen. Man darf sich deshalb auch hier auf Investitionen und Neuheiten einstellen.