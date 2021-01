Transgourmet nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung ernst und bringt Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erfolgreich unter einen Hut. Die Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck verraten CASH, welche Standpunkte sie dabei vertreten und welche Ziele sie haben.

„Der verantwortungsvolle Umgang mit Menschen und Natur bildet das entscheidende Fundament für die Zukunft unserer Gesellschaft.“ Thomas Panholzer und Manfred Hayböck, Geschäftsführer Transgourmet

Nachhaltige Eigenmarken

Vermeiden und kompensieren

Innerhalb der nächsten Jahre sollen 14 Prozent des Fuhrparks auf Transportmittel mit alternativem Antrieb umgestellt werden.

Volle Transparenz

Beratung hat bei Transgourmet einen hohen Stellenwert, so sollen Kunden auch für heimische Produkte sensibilisiert werden.

Über Transgourmet Österreich Die Transgourmet Österreich GmbH ist ein wichtiger Großhandelspartner für Gastronomie, Hotellerie und Gewerbetreibende. Seit 2016 ist das Unternehmen Teil des zur Schweizer Coop gehörenden Transgourmet-Netzwerks, Europas zweitgrößter Anbieter im Abhol- und Belieferungsgroßhandel. Die traditionsreiche Firma bietet seit mehr als 55 Jahren ein vielfältiges Angebot für die Gastronomie. Neun Transgourmet-Märkte sowie vier Transgourmet-Cash&Carry-Märkte offerieren die bewährte Kombination aus Abholmarkt und Zustellservice. Transgourmet-Kunden können aus einem rund 29.000 Artikel umfassenden Food- und Nonfood Sortiment wählen. Mit rund 1.730 Mitarbeitern erwirtschaftete Transgourmet Österreich 2019 einen Jahresumsatz von 616 Mio. Euro. Zum Gastronomie-Großhändler gehören auch die Premium Kaffeerösterei Javarei, der Wein- und Getränkefachgroßhandel Transgourmet Trinkwerk und die Premiummarke Transgourmet Cook. Unter der Dachmarke "Sterne von morgen" bündelt Transgourmet Nachwuchs- und Talentförderungsmaßnahmen. Mehr Informationen unter: www.transgourmet.at

"Bei Transgourmet Österreich ist Nachhaltigkeit ein Grundprinzip, auf dem alle Handlungen als Unternehmen basieren. Wir haben in diesem Bereich klare Ziele und setzen diese auch konsequent um. Denn der verantwortungsvolle Umgang mit Mensch und Natur bildet das entscheidende Fundament für die Zukunft unserer Gesellschaft", sind sich die beiden Geschäftsführer Thomas Panholzer und Manfred Hayböck einig. Eine Grundhaltung, die fest in der Unternehmenskultur verankert ist und konsequent verfolgt wird. Dieser Weg hat auch zum jüngsten Erfolg des Gastronomie-Größhändlers geführt: Seit vergangenem Jahr wirtschaftet Transgourmet vollständig klimaneutral. Um das zu erreichen werden nach dem Motto "zuerst vermeiden, dann kompensieren" seit Jahren in allen Bereichen Optimierungen vorgenommen. Das reicht von einem fairen Umgang mit den Mitarbeitern und Partnern über Ressourcenschonung bis zur nachhaltigen Sortimentsgestaltung.Den größten Hebel hat der Händler naturgemäß beim eigenen Sortiment. Hier liegt der Fokus auf möglichst nachhaltigen und klimaneutralen Produkten, man setzt auf heimische Wertschöpfung und auf den Ausbau österreichischer Artikel - vor allem bei den Eigenmarken. "Als Händler und Produzent von Lebensmitteln sehen wir es bei Transgourmet als unsere Pflicht, sicherzustellen, dass vor allem jene Produkte, die als Eigenmarken angeboten werden, zu einem gewissen Grad nachhaltig produziert werden und alle Standards entlang der Wertschöpfungskette eingehalten werden. Das Nachhaltigkeitssortiment 'Transgourmet Vonatur" wird dabei laufend ausgebaut - vorzugsweise mit heimischen Produkten", sagen die beiden Geschäftsführer. Bereits jetzt werden fünf Prozent des Umsatzes mit nachhaltigen Produkten erwirtschaftet "und wir arbeiten daran, diesen Anteil laufend zu erhöhen", betont Thomas Panholzer.Nachhaltig zu arbeiten bedeutet aber auch, auf die Ressourcen zu achten. Für Händler, die Lebensmittel verkaufen, diese kühlen und transportieren müssen, nicht immer einfach. Um trotz des eigentlich ressourcenintensiven Geschäfts den ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten, wird vor allem der Energie- und Treibstoffverbrauch laufend auf seine Effizient überprüft. Das selbstgesteckte Ziel bei Transgourmet: "Jahr für Jahr muss die Effizienzsteigerung im Energiebereich zumindest ein Prozent betragen." Dafür setzt man nicht nur auf 100 Prozent Ökostrom, sondern auch auf emissionsarme Transportmittel, die mit Biogas oder Elektro angetrieben werden. Innerhalb der nächsten Jahre sollen mindestens 14 Prozent des gesamten Fuhrparks auf diese Alternativen umgestellt werden. Zudem erfolgen alle Zu- und Neubauten unter strengen Umwelt-Auflagen. Dennoch gibt es noch immer Co-Emissionen, die unvermeidbar sind. Um diese zu kompensieren, investiert Transgourmet in Emissionszertifikate. Darüber hinaus kann das Unternehmen eine ISO 14001 Zertifizierung vorweisen.Ein weiteres Thema dabei ist der sensible Umgang mit Lebensmitteln. Der Anspruch lautet hier, so wenig Lebensmittel wie möglich zu verschwenden. Dazu gibt es einen umfassenden Maßnahmenkatalog, verraten die Geschäftsführer. Dieser besteht aus gutem Warenmanagement und der lokalen Zusammenarbeit mit sozialen Organisationen zur rechtzeitigen Vergabe von noch genießbaren Lebensmitteln.Apropos sozial. Bis zum Jahr 2026 will das Unternehmen bei allen Eigenmarken volle Transparenz bis zum Produzenten herstellen und so auch im Preiseinstiegsbereich sowie bei Lebensmittelproduktion im Ausland gute Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Sozialstandards sicherzustellen. Gerade in kritischen Bereichen wie Soja oder Palmöl müssen besonders nachhaltige Produktionsstandards gegeben sein, betont man bei Transgourmet. Um die Sensibilität für Rohstoffe, Nachhaltigkeit und insbesondere für heimische Produkte auch bei den Konsumenten und Partnern zu schärfen, arbeitet der Großhändler auch mit Initiativen wie dem Verein "Land schafft Leben" zusammen."Wir sind überzeugt, dass wirtschaftlicher Erfolg für uns als Unternehmen essenziell ist. Essenziell, um am Markt bestehen zu können und damit auch langfristig ein gesunder und sicherer Arbeitgeber zu sein. Aber wovon wir auch überzeugt sind ist, dass wirtschaftlicher Erfolg langfristig auf jeden Fall auch vom 'Charakter' eines Unternehmens abhängt. Wie ein Unternehmen mit der Umwelt, dem Umfeld und allen innerhalb und außerhalb des Unternehmens interagiert, macht den Erfolg aus. Also schließen sich Wirtschaftlichkeit und sozialer Anspruch überhaupt nicht aus – sie bedingen sich fast", sind sich die beiden Geschäftsführer sicher und sagen weiter: "Je stabiler die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens ist, desto sicherer sind alle Mitarbeitenden und desto leichter kann man über den Tellerrand blicken und Initiativen starten. Wir glauben auch daran, dass authentische, aufrichtige Unternehmen die erfolgreicheren sind und sind der Meinung, dass, nur wenn 'Innen und Außen' eines Unternehmens deckungsgleich sind, der Erfolg langanhaltend ist. Unser Credo lautet daher Transparenz und Ehrlichkeit."