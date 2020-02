Im April feiert das modernisierte Shopping Center mit großem Erlebnisangebot Eröffnung. Bereits ab März kann man sich schon im Flip Lab, einem 2000 Quadratmeter großen Trampolin-, Parkour- und Freestylepark, austoben.

Die Modernisierung des Einkaufszentrum befindet sich auf der Zielgeraden. Auf 56.000 Quadratmetern möchte die Millennium City Erlebnis pur bieten, eine Superlative in Sachen Unterhaltung, Gastronomie und natürlich Shopping. So macht sich neben "Friendly Fire", die größten E-Sports-Arena Österreichs, die bereits seit November besucht werden kann, die Flip Lab, ein Trampolin-, Parkour-und Freestylepark, Sprung bereit und soll mit März in Betrieb genommen werden. Diese besteht aus 61 Trampolinen, einer Airtrack Zone mit gefüllten Trainingsmatten für Cheerleading oder Kampfsport sowie der Ninja Zone, einem modernen Hindernisparcours. Außerdem entsteht eine neue Cineplexx Kinowelt mit Cinegold-Liegesitzen, 2-er Couches und einer neuen Lasertechnologie, die gestochen scharfe Bilder in 2D, 3D und 4K bietet.



CC Real

Auch im Bereich Gastronomie gibt es Neuerungen. Hier wird auf vier zusätzlichen Flächen im Obergeschoß gekocht. Zudem wird die Eröffnung des ersten Five Guys-Restaurant in Wien angekündigt. Neben Burgern gibt es hier auch Hot Dogs, Sandwiches und Pommes Frites."Im Zentrum des Umbaus stehen die Besucher, soll das Center doch ein Treffpunkt für die ganze Familie sein, in dem man sich nach dem Shopping trifft, spannende Restaurants entdecken und bei den vielen Attraktionen gemeinsam Spaß haben kann", so der neue Centermanager, Matthias Franta, der Mitte Februar die Leitung der Millennium City übernommen hat.