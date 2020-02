16,2 Millionen Kunden shoppten im vergangenen Jahr im größten innerstädtischen Einkaufszentrum.

Zu verdanken hat The Mall die großartigen Zahlen dem Ansturm im Advent und den starken Zuwächsen an Sonntagen (3,5 Prozent). Zu Spitzenzeiten strömten bis zu 60.000 Kunden in The Mall. Das hat natürlich auch positive Auswirkungen auf den Umsatz: Das EKZ, welches 60 Shops beherbergt und seinen Fokus auf Premiumgastronomie setzt, erwirtschaftete 2018 175 Millionen Euro. Neu im letzten Jahr: die Gastwirtschaft "Josh", das Restaurant "Happy Rabbit", der Sandwichprofi "Wichers", die Eröffnung des Modelabels "Calzedonia", die Ausweitung der Geschäftsfläche für den Mobilfunker Drei und der Spielebereich "Obstgarten" für Kleinkinder.Centermanager Florian Richter ist erfreut: "Mit 100 Prozent bei den Shoppingflächen und 99 Prozent bei den Büroimmobilien könnte es im B2B-Bereich nicht besser laufen. Ich danke unseren Kunden für ihr Vertrauen." Ausschlaggebend für den Erfolg war auch der Popup-Store "X-Mas Wunschhaus - Delightful Gifts", mit dem neue Wege im Weihnachtsgeschäft beschritten wurden. Und auch mit den Gutscheinkarten lief es bestens. Der Gesamtumsatz lag 2019 bei 320.000 Euro.