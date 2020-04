Charity: Wohltäter im April

Darüber hinaus ermöglicht Nestlé ihren Mitarbeitern die Teilnahme an Freiwilligentätigkeit bei der Krisenbekämpfung im Rahmen des Team Österreich und fordert sie auf, auch privat zu spenden mit dem Zusatz, dass jede einzelne Spende vom Unternehmen verdoppelt wird.

Paul Reber

Der Premium Confiseriewaren-Spezialist Paul Reber GmbH & Co. KG, weltbekannt für die Reber Mozartkugeln, spendete zum diesjährigen Osterfest über 10.000 Packungen Oster-Confiserie an die heimatlichen Kliniken Südostbayern im Berchtesgadener Land. Für das 150 Jahre alte Reichenhaller Familienunternehmen ein ganz besonderer Anlass, der in diesen schweren Zeiten die regionale Verbundenheit des Traditionsunternehmens zum Ausdruck bringt.

Lidl Österreich

Das Unternehmen unterstützt über „Licht ins Dunkel“ den Dachverband der Österreichischen Autistenhilfe mit 16.000 Euro. Das Geld fließt in die Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Seit mehr als zehn Jahren unterstützt Lidl Österreich die Arbeit von „Licht ins Dunkel“ und spendet jedes Jahr über 100.000 Euro. Ein Teil dieser Spenden kam 2019 dem Dachverband Österreichische Autistenhilfe für die Begleit- und Fachassistenz zugute.

Hofer

Bei der Aktion "Gemeinsam sammeln, gemeinsam helfen" im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative "Projekt 2020" sind Kunden dazu aufgerufen, Lebensmittel und Hygieneprodukte in Einkaufswägen zu legen, deren Inhalt an karitative Einrichtungen gespendet werden. Auch Hofer befüllt pro Filiale einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von insgesamt 50 Euro. Bei einer Anzahl von 500 Filialen wird so eine Spendensumme von 25.000 Euro erreicht.

Rewe International

Die Merkur Märkte arbeiten österreichweit mit 180 verschiedenen karitativen Organisationen zusammen. Gespendet werden Lebensmittel, die zwar nicht mehr verkauft werden können, aber nach wie vor einwandfreie Qualität aufweisen. So spenden beispielsweise alle 44 Merkur Märkte in Wien unter anderem an Soma Österreich und Partner. Zusätzlich setzt man bei Merkur nachhaltige Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung. Etwa die bedarfsgerechte Bestellung oder die Kennzeichnung der Eigenmarken mit dem Siegel "Lebensmittel sind kostbar". Kunden können zudem unterschiedliche Merkur Veranstaltung besuchen, wie zum Beispiel zum Thema "Food Waste Cooking".

Österreichweit sind in mehr als 300 Penny Märkten 84.738 Euro an Spenden für Familien in Not gesammelt worden. Bei jedem Einkauf konnten die Kunden während der Spendenaktion von 9. bis 15. April an der Kasse einen Euro spenden und erhielten im Gegenzug Rabattbons für ihren Einkauf. „Füreinander da zu sein ist gerade in Ausnahmesituationen wie diesen wichtiger denn je. Umso mehr freut es mich, dass die Penny-Familie ihr großes Herz zeigt und mit ihrer Spende Kindern Schulausflüge oder ein sicheres Zuhause ermöglicht,“ freut sich Penny-Geschäftsführer Ralf Teschmit über die gesammelte Summe, die zu 100 Prozent an hilfsbedürftige Familien in Österreich geht.

Adeg

In ihrem Adeg Markt in Mitterndorf an der Fischa steuert Janka Enzinger mit der Aktion "Spenden statt Verschwenden" dem Problem der Lebensmittelverschwendung entgegen. Zwei bis drei Mal wöchentlich spendet sie Lebensmittel, die andernfalls weggeworfen werden müssten, an den Samariterbund und unterstützt so Menschen, die sich täglich notwendige Produkte sonst nicht leisten könnten.