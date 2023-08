Charity: Wohltäter im August

Auch im Sommer stand Corporate Social Responsibility im heimischen Handel und der FMCG-Branche auf der Agenda. CASH hat die Kurzinfos dazu.

Außerdem beteiligte sich Billa an einem Sommercamp der Adra in Strobl, an dem 30 ukrainische Kinder teilnahmen, mit einer Warenspende. Den Kindern sollte in dem zweiwöchigen Sommercamp die Möglichkeit geboten werden, in der Gemeinschaft die belastende Situation in ihrem Heimatland für kurze Zeit hinter sich zu lassen. Den symbolischen Scheck im Wert von 2.500 Euro überreichten die Vertriebsleiter Bernhard Kreuzer und Thomas Wendt in Hof bei Salzburg an Günther Simader von Adra Österreich.Am 2. August übernahm Piere Gaber den Eurospar-Markt in Fürstenfeld als selbstständiger Spar-Kaufmann ( CASH berichtete ). Zum Einstand spendete Spar 1.000 Euro an die Lebenshilfe Fürstenfeld und positioniert sich damit als starker Partner in der Region.Hofer spendet rund 90.000 Euro an die Caritas, die damit Lebensmittel für die "Gesunde Jause" im Rahmen der Caritas Lerncafés einkaufen kann. In dieser Einrichtung werden Kinder und Jugendliche beim Lernen, bei den Hausaufgaben und bei der Vorbereitung für Schularbeiten kostenlos unterstützt. Zielgruppe sind Schüler:innen aus wirtschaftlich- und bildungsbenachteiligten Familien. Mithilfe der Unterstützung in den Lerncafés vervielfacht sich die Perspektiven der Kinder und Jugendlichen. Erfahrungsgemäß können um die 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler ihre Noten durch die Unterstützung der Lerncafés verbessern und 96 Prozent der Kinder konnten das Schuljahr positiv abschließen.Lidl Österreich spendet im Rahmen von Licht ins Dunkel einen Teil des Budgets, nämlich 5.000 Euro für den Verein "Zellkern" in Oberösterreich. Die Spende fließt in kostenlose Therapie- und Beratungsangebote für Menschen mit schweren und chronischen körperlichen Erkrankungen und deren Angehörige. Gerade in solchen Lebensphasen sei es besonders wichtig, dass Kinder ein paar unbeschwerte Tage verbringen können, betont Simon Lindenthaler, Leiter Unternehmenskommunikation und CSR bei Lidl Österreich.Eine Sommerfrisur für den guten Zweck gab es von Henkel und dm drogerie markt. Kund:innen, die im August Produkte der Marken Glem vital, Gliss, got2be oder taft aus dem Hause Schwarzkopf bei dm drogerie markt kauften, unterstützen gleichzeitig die 72 Sozialberatungsstellen der Caritas Österreich. Denn durch jedes verkaufte Produkt gingen 10 Cent an die Organisation.Seit Jahren ist Powerade das offizielle Sportgetränk des Vienna City Marathons – in diesem Jahr gipfelte diese Partnerschaft in der Patronanz des Powerade-Staffelmarathons. Im August geht Coca-Cola mit der Marke noch einen Schritt weiter und unterstützt heimische Athlet:innen, in dem man 10 Cent pro verkaufter Flasche an die Österreichische Sporthilfe spendete.Die Brauerei Zipf ist sich seiner Wurzeln bewusst und spendet 1.000 Euro an das Rote Kreuz in Frankenburg. Das Geld fließt in den neuen Manschaftstransporter. Mit der Spende wolle man der Dankbarkeit Ausdruck verleihen, dass man mit dem Roten Kreuz einen Partner an der Hand hat, der bedingungslos und schnell hilft, wenn einmal etwas passiert, so Zipfer Braumeister Christian Mayer.