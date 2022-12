Charity: Wohltäter im Dezember

Die Weihnachtszeit ist in der Regel eine starke Zeit für Charity-Aktionen und Spendenübergaben. CASH hat die Meldungen im Dezember aus Handel und Industrie zusammengefasst.

Hofer

dm drogerie markt

Österreichische Post AG

Teekanne

Almdudler

Peeroton

Eat Happy

café+co

Bio Austria

Libro

NÖM

Weihnachtsgeschenke und Grußkarten vorgesehen war, für einen guten Zweck. Bereits seit vielen Jahren unterstützt die Molkerei

die Team Österreich Tafel. Und so ging die Unterstützung 2022 an das Rote Kreuz Baden, welches den Betrag in Höhe von 10.000 Euro für Gesundheits- und Sozialdienste in der Region verwenden wird.



Penny

Für Wärme und Geborgenheit im Winter spendet Penny mehrere Boxen voll mit Kuscheltieren und Spielsachen an das Österreichische Rote Kreuz, die als Weihnachtspakete an bedürftige Kinder verteilt werden. Penny stellte dem Österreichischen Roten Kreuz mehrere Boxen mit kuscheligen Plüschtieren und verschiedensten Spielsachen zur Verfügung. " Kuscheln mit Kuscheltieren ist wichtig für Kinder und Heranwachsende. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Penny auch heuer wieder Kuscheltiere für unsere Weihnachtspakete für Familien und Kinder in Not spendet. Penny und das Österreichische Rote Kreuz sind bereits seit mehr als 10 Jahren Partner, wenn es darum geht, Familien in Österreich zu unterstützen", so Katharina Albrecher, Leitung Bildung und Lernprogramme des Österreichischen Roten Kreuzes.

Im Citypark in Graz werden in der Weihnachtszeit Lebkuchenhäuser gebastelt. An jedem Adventsamstag können Kinder für einen Unkostenbeitrag bei dieser Aktion dabei sein. Der eingenommene Betrag wird vom Center zur Gänze an die Caritas gespendet.Vom 5. bis 10. Dezember findet im Zimbapark Bludenz/Bürs eine Lebensmittel-Sammelaktion zugunsten des Vereins "Tischlein Deck Dich" statt. Dieser sammelt einwandfreie Lebensmittel, die sonst aus verschiedenen Gründen vernichtet würden und verteilt diese an bedürftige Menschen.Acht SES-Center in Österreich (Europark Salzburg, Atrio Villach, Fischpark Wiener Neustadt, Huma eleven und Q19 in Wien, Mariandl Krems, Murpark Graz, Sillpark Innsbruck) unterstützen gemeinsam mit der Digitalagentur LOOP 2022 von 12. Dezember bis 7. Januar wieder die Aktion "Warm a Soul", bei der gemeinsam mit der Caritas Winterjacken für bedürftige Menschen gesammelt werden.Auch heuer gibt es in zahlreichen SES-Centern wieder Geschenk- Einpackstationen. Das kostenlose Einpackservice wird mit einem guten Zweck verbunden. So können zum Beispiel die Kundinnen und Kunden im Murpark Graz beim Einpackservice an die Hilfsorganisation "Steirer helfen Steirern" spenden. Im Huma eleven in Wien unterstützt Fußball-Legende Herbert Prohaska persönlich beim Geschenke-Einpacken für den guten Zweck. Im Atrio in Villach unterstützen seit 25. November ehrenamtliche Helferinnen und Helfer vom Verein "MiOS - Miteinander am Ossiachersee" die Besucherinnen und Besucher.Das Kaufhaus Gerngross in Wien veranstaltet gemeinsam mit dem siebten Wiener Gemeindebezirk eine Spendenaktion für die Initiative "Neubauhilft", die Menschen in der Ukraine und geflüchtete Menschen im Bezirk unterstützt. Direkt an der Einpackstation in der Mall gibt es ab 8. Dezember bis Heiligabend die Möglichkeit, die Initiative mittels Spenden zu unterstützen.Von 19. bis 24. Dezember werden im Rahmen des Ö3-Weihnachtswunder Spenden für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds gesammelt. Dieser wird zur unmittelbaren Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich. Auch Hofer stattete der Wunschhütte, die heuer in Bregenz steht, einen Besuch ab und überreichte einen Scheck im Wert von 50.000 Euro.Kundinnen und Kunden konnten im Dezember bei Hofer wieder Nordmanntannen aus Österreich kaufen. Für jeden verkauften Christbaum will Hofer mit dem Unternehmen Wald4Leben einen Quadratmeter klimafitten Mischwald im Hofer Zukunftswald in Niederösterreich pflanzen. "Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Die nächstbeste Zeit ist Jetzt" - mit diesem Motto hat sich daher das Unternehmen "Wald4Leben" zur Aufgabe gemacht, den Erhalt natürlicher Ressourcen durch die Aufforstung von Waldflächen im Waldviertel zu fördern.Bereits zum vierten Mal veranstaltet dm drogerie markt gemeinsam mit Bio Austria in der Vorweihnachtszeit Bio-Festessen für wohnungs- und obdachlose Menschen. Aufgrund des steigenden Bedarfs wird die Unterstützung dieses Jahr verdoppelt: In sozialen Einrichtungen in ganz Österreich werden Drei-Gänge-Menüs für insgesamt 2.000 Personen zubereitet. dm Kundinnen und Kunden können sich an der Aktion mit einer Fünf-Euro-Spende an der Kassa beteiligen. dm spendet für die Festessen Zutaten aus dem eigenen Bio-Sortiment sowie Dekoration. Alle frischen Zutaten, wie etwa Fleisch und Gemüse, werden zugekauft.Seit zehn Jahren betreiben der Samariterbund und die Österreichische Post eine Weihnachtsaktion, bei der Geschenkpakete kostenlos an armutsbetroffene Kinder verschickt werden können. Auch dieses Jahr, wo viele Menschen die Teuerung spüren, stieß die Aktion auf großes Interesse: Bis Mitte Dezember haben die Österreicherinnen und Österreicher bereits rund 5.500 Geschenke gespendet, davon wurden über 3.000 selbst zusammengestellte Pakete direkt bei der Post aufgegeben. Als Neuerung nahm heuer erstmals auch shöpping, der Online-Marktplatz der Österreichischen Post, an der Spendenaktion teil.Gemeinsam mit den Partnern Interspar und Europark Salzburg unterstützt Teekanne wieder die Salzburger Kinderhilfsorganisation "Rettet das Kind". Nach der Corona-Pause wurde am ersten Adventwochenende im Pop-up-Store im Europark wieder fleißig Tee für den guten Zweck verkauft. Der Reinerslös von 3.000 Euro wurden an Rettet das Kind übergeben. Teekanne Österreich-Geschäftsführer Thomas Göbel freut sich über die diesjährige Spendenaktion: "Der Pop-up-Store im Europark ist nach der unfreiwilligen Pause sehr gut angekommen. Es freut uns, dass wir auch heuer wieder Kinder unterstützen können, die es im Leben schwer haben. Mit den Einnahmen soll ihnen eine Weihnachtsfreude bereitet werden, denn genau dafür ist diese besondere Zeit im Jahr da."Almdudler setzte mit einer "Limited Edition" für Aids Hilfe Wien anlässlich des Welt-AIDS-Tags ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ungleichheit. "Almdudler und mir persönlich ist es ein echtes Herzensanliegen, uns für sexuelle Aufklärung und HIV-Prävention zu engagieren", so Almdudler Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein. "Wir leben seit unserer Gründung Werte wie Toleranz, Offenheit, Zusammengehörigkeit und Miteinander. Daher ist es für uns gerade als Familienunternehmen eine Selbstverständlichkeit auf das Thema aufmerksam zu machen." Der Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember wurde erstmals 1988 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufen, der Tag steht für Solidarität mit Menschen mit HIV und AIDS. Er erinnert auch an jene, die an den Folgen der Infektion verstorben sind und ruft dazu auf, den Zugang zu Prävention und medizinischer Versorgung weltweit zu sichern.Peeroton Sportsfood und Sportsdrinks unterstützt wieder die Charity-Initiative "Dank Dir" und damit Kinder mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung. "Uns ist es ein besonderes Anliegen, diese effiziente Organisation und ihre wichtige Arbeit für die Kinder zu unterstützen. Wir möchten auch Sportlerinnen und Sportler sowie Fans von Peeroton dazu aufrufen, für 'Dank Dir' (dankdir.at) zu spenden, da tatsächlich 100 Prozent der Spende für die gute Sache verwendet werden", so Peeroton-Geschäftsführer Reinhard Möseneder. Gespendet werden konnte bis 16. Dezember.Eat Happy, der führende Anbieter asiatischer Convenience-Produkte, unterstützte auch dieses Jahr die Arbeit der CliniClowns mit einer Spendenidee: jeweils zehn Cent pro verkauften und eigens gekennzeichneten CliniClowns Sushi-Boxen hat das Unternehmen für den guten Zweck gesammelt. Rechtzeitig vor Weihnachten konnten damit insgesamt 3.708 Euro an die CliniClowns Austria übergeben werden. "An dieser Stelle auch ein Dankeschön an alle Sushi-Liebhaberinnen und Liebhaber, die mit ihrem Kauf der CliniClowns-Boxen ihren Teil zu dieser Aktion beigetragen haben", so Sandra Steinmetz, Head of Marketing Eat Happy Österreich. Und weiter: "Lächeln kann so viel bewirken. Wir tragen es nicht nur in unserem Logo, sondern wollen auch jene unterstützen, die mit ihrem Lächeln Lebensfreude schenken und Großes bewirken."Auch in diesem Jahr setzten die Teilnehmer der café+co Wirtschaftswanderung wieder ein starkes Zeichen für gelebten Zusammenhalt und Solidarität mit vom Schicksal benachteiligten Familien. So konnten bei der traditionellen Spendenveranstaltung, deren zwölfte Auflage erneut in Fügen stattfand, insgesamt 53.660 Euro gesammelt werden. Eine Summe, die der vom Tiroler Landeshauptmann a.D. Günther Platter gegründeten Soforthilfeinitiative "Netzwerk Tirol hilft" sowie der Organisation "Zillertaler helfen Zillertalern" zugutekommt. Am 16. Dezember überreichte café+co den Spendenscheck feierlich an Landeshauptmann Anton Mattle und Landeshauptmann a.D. Günther Platter. Mehr als 300 Führungskräfte, Diplomaten und Wirtschaftstreibende folgten der Einladung von café+co ins Zillertal zur gemeinsamen Wanderung von der Mittelstation der Spieljochbahn bis hinauf zum Mountain Loft. "Wir freuen uns über den reibungslosen Ablauf und das großartige Spendenergebnis. Es ist eine Summe, die uns motiviert, auch für das kommende Jahr wieder ein eindrucksvolles Rahmenprogramm für die Teilnehmer zu kreieren", erklärt Herbert Rieser, Gründer und Organisator der Wirtschaftswanderung.Eine Wagenladung voll Bio-Kartoffeln brachte Bio Austria Obfrau Gertraud Grabmann vor kurzem dem neunerhaus Café in Wien vorbei. Die Biobäuerin spendete rund 250 Kilogramm der nahrhaften Knollen aus der aktuellen Ernte auf ihrem Bio-Bauernhof im Innviertel. neunerhaus ist eine Sozialorganisation, die sich für obdach- und wohnungslose sowie armutsgefährdete Menschen in Wien einsetzt, in erster Linie in Form von Wohn-, Gesundheits- und Beratungsangeboten. "Gerade angesichts der derzeit eisigen Temperaturen ist die Versorgung durch neunerhaus ein unschätzbar wichtiger Beitrag für viele Menschen in Notsituationen. Ich weiß, dass meine Spende dazu beiträgt, hilfsbedürftigen Menschen eine wärmende Mahlzeit zu ermöglichen. Und das ist mir persönlich und uns als Verband der Biobäuerinnen und Biobauern ein Herzensanliegen. Wer immer helfen möchte, dem sei neunerhaus ans Herz gelegt. Und wer den Genuss ausgezeichneter Bio-Küche mit einem guten Zweck verbinden will, ist im neunerhaus Café goldrichtig", betont Bio Austria Obfrau Gertraud Grabmann.Vom 1. bis zum 11. Dezember hatten Libro Kunden die Möglichkeit an einer Charity-Aktion im Onlineshop teilzunehmen, bei der der gesamte Verkaufserlös des Stipsits-Bestellers "Eierkratz Komplott" für den guten Zweck gespendet wurde. Die limitierte Charity-Auflage verkaufte sich innerhalb weniger Tage und brachte einen Gesamterlös von 1.000 Euro, die zur Gänze an das SOS-Kinderdorf gingen. Die Scheckübergabe erfolgte durch Libro-Geschäftsführerin Ulrike Kittinger.Die NÖM spendete auch heuer wieder jene Summe, die sonst für