Charity: Wohltäter im Dezember (Handel)

Penny/Harson

Auch der Handel hat die Weihnachtszeit noch einmal zum Anlass genommen, zahlreiche Organisationen und Projekte zu unterstützen. CASH hat die Aktivitäten im Dezember zusammengefasst.

dm drogerie markt Gemeinsam mit Bio Austria verköstigt dm mehr als 1.000 wohnungs- und obdachlose Menschen in rund 25 sozialen Einrichtungen in ganz Österreich mit einem Weihnachtsessen. dm spendet für die Weihnachtsaktion Zutaten aus dem Bio-Sortiment sowie Dekoration. Zugekauft werden Frischwaren wie Fleisch und Gemüse von Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern des Bio-Verbands Bio Austria, der sich auch um die Zustellung der Lebensmittel kümmert. Pandemiebedingt hat man sich dafür individuelle Lösungen einfallen lassen, um die Ansteckungsmöglichkeit so gering wie möglich zu halten. Take-away ist dabei genauso möglich wie gestaffelte Essenszeiten und die Möglichkeit auf dem Zimmer zu essen. Spar Zur Gesamteröffnung des neuen Interspar-Hypermarktes in Perg überreichte Geschäftsführer Johannes Holzleitner und Geschäftsleiterin Bianka Gaggl eine Spende im Wert von 5.000 Euro an die hiesige Volksschule. Der Betrag soll der Mittagsverpflegung sowie der Nachmittagsbetreuung zugutekommen.



Seit Anfang Oktober sind bei Spar Überraschungssackerln von Too Good To Go erhältlich. Bereits nach 10 Wochen sind 100.000 Sackerl mit Produkten, die nicht mehr regulär verkauft werden konnten, abgeholt worden, das sind eine Million gerettete Produkte. Gleichzeitig wurden rund 750 Tonnen CO 2 gespart.



Anlässlich des neuen "Marienstüberl-Kochbuchs" startete Spar heuer eine Verkaufsaktion gemeinsam mit dem Caritas Marienstüberl. Insgesamt kamen über 7.400 Euro für das Marienstüberl Graz zusammen. Der Erlös kommt der Caritas-Einrichtung zugute, die seit über 25 Jahren Essen und Unterstützung für Menschen in Not bietet. Rewe International Rund um Nikolo waren in 31 Billa und Billa Plus Märkten in Wien für eine Woche lang gefüllte Nikolosackerln erhältlich, die Kunden an Kinder des St. Anna Kinderspitals, der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, der Volkshilfe Wien und Connection People der Asylkoordination Österreich spenden konnten. Dabei sind 1.000 Sackerln zusammengekommen. "Ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit viel Liebe die Nikolosackerl in den Märkten mit Schokolade und Nüssen befüllt und verpackt haben. Die Spendenaktion war ein voller Erfolg. Dank unserer Kundinnen und Kunden können wir nun rund 1.000 Sackerl übergeben. Nun können wir schwerkranken Kindern und jenen, die gar keine Süßigkeiten am Nikolaustag bekommen hätten, eine Freude bereiten", so Heidrun Puscher, Billa Vertriebsmanagerin und Initiatorin der Spendenaktion.



In Graz haben 11 Billa und Billa Plus Märkte zur Sammlung von Nahrungsmittel und Drogerieprodukten aufgerufen. In Kooperation mit der Grazer Einrichtung Familienzentrum Wohin war es möglich, von 6. bis 20. Dezember, Produkte zu spenden, die sozial benachteiligten Menschen in den Bezirken Lend, Eggenberg und Gösting zugutekamen. Zusammengearbeitet wird mit dem Verein Rettet Das Kind Steiermark, der das Familienzentrum betreibt. "Besonders zur Weihnachtszeit möchten wir auf den gemeinschaftlichen Gedanken aufmerksam machen und freuen uns über jede einzelne Spende für das Familienzentrum um Familien in Not bestmöglich zu unterstützen", so Peter Gschiel, Billa Vertriebsdirektor.



Ebenfalls nach Graz ging ein Teil der weihnachtlichen Süßwaren im Wert von rund 250.000 Euro. Billa teilte die Naschereien unter karitativen Organisation und der Kinderstation der Landesklinik Graz auf.



Mit einer Spende von über 900 Paketen beschenkten die Handelsfirmen der Rewe in Österreich im Rahmen der Weihnachtsspende auch Familien mit Kindern in den Einrichtungen des Samariterbundes. Die Sachspendenpakete wurden an acht Standorten in Wien und Niederösterreich verteilt, unter anderem in der Pillergasse, dem LernLeo im zweiten Bezirk und der Flüchtlingseinrichtung Haus Liebhartstal. "Der Samariterbund Wien unterstützt in verschiedenen Einrichtungen und mit unterschiedlichen Aktionen Kinder und Jugendliche, die es im Leben nicht so gut getroffen haben, um ihnen Zukunftsperspektiven und Zuversicht zu geben. Bei diesem Engagement ist die Hilfe durch einen zuverlässigen Partner, wie die Rewe Group einer ist, sehr wertvoll", sagen Präsidentin Susanne Drapalik und Oliver Löhlein, Geschäftsführer beim Samariterbund Wien. Hofer Vom 29. November bis 11. Dezember sammelte Hofer mit seinen Kunden österreichweit Lebensmittel und Hygieneprodukte, die an regionale Tafeln und Sozialmärkte gehen sollten. Trotz Lockdown kamen so über 1.426 volle Einkaufswägen zusammen, der Diskonter legte aber noch einmal 534 Wägen im Gesamtwert von 26.700 Euro obendrauf.