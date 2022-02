Charity: Wohltäter im Februar

Der Februar rief wieder zahlreiche Charity-Aktivitäten auf den Plan. CASH bringt hier die Kurzinfos aus Handel und Industrie.

Der Online-Lebensmittelhändler gurkerl.at hat kurzerhand beschlossen, die gesamte Marge aller Bestellungen, die am 25. Februar eingehen, den hilfsbedürftigen Menschen in der Ukraine zu spenden. Insgesamt kamen 100.000 Euro zusammen. Dafür kooperierte der digitale Supermarkt mit der Caritas der Erzdiözese Wien. "Bei uns zählt der Mensch und effektive Maßnahmen. Deshalb war es ein logischer Schritt, dass wir als Unternehmen den Menschen in der Ukraine helfen möchten - und das möglichst schnell und genau so, wie die Hilfe am meisten gebraucht wird. Mit der Caritas der Erzdiözese Wien als Projektpartner wissen wir, dass jeder gespendete Cent den Menschen vor Ort auf beste Weise hilft", erklärt Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at.

Intersport

Marcher Fleischwerke

Heidi Chocolat/Niemetz Schwedenbomben

Starzinger

Seit Jahren verbindet auch Spar und den Alpenzoo Innsbruck eine überaus erfolgreiche Zusammenarbeit: Neben der Patenschaft für das Gämsengehege "Martinswand" gibt es jedes Jahr eine große Familien-Aktion mit der Ausgabe von aktuell 200.000 Ermäßigungsgutscheinen. Die Patenschaft für das Gämsengehege, das von Gamsbock Mirco und seinem Gefolge bewohnt wird, hat Spar mit einer Summe von 10.000 Euro verlängert.Auch Intersport übernimmt soziale Verantwortung und spendet wasserdichte, gefütterte Winterjacken für obdachlose und bedürftige Menschen. Insgesamt 250 Stück gingen im Dezember an das Elisabethbrot, der ältesten Armenspeisung in Wien, und an das Haus Jaro der Caritas Wien, wo man sich um kranke nicht versicherte Personen ohne festen Wohnsitz kümmert.Das Lerncafé in der Brauhausgasse 10 in Villach ist eines von neun Lerncafés der Caritas in Kärnten, das kostenlose Nachhilfe und Nachmittagsbetreuung anbietet. Marcher Fleischwerke spendet für diese "punktgenaue Hilfe und Unterstützung" 5.000 Euro. "Es ist uns ein besonderes Anliegen, Villacher Schülerinnen und Schüler bei ihren Lernerfolgen zu unterstützen. Wir sehen unser soziales Engagement auch als Investition in die Zukunft dieses Wirtschaftsstandortes und freuen uns sehr, hier etwas beitragen zu können", so Geschäftsführer Norbert Marcher.das sechste Jahr in Folge setzt sich Niemetz Schwedenbomben für den Verein "RollOn Austria – Wir sind behindert" ein. Für jede verkaufte 20er-Schwedenbomben-Sonderedition spendete Niemetz Schwedenbomben 10 Cent. Der so entstandene Betrag wurde nun noch von Niemetz Schwedenbomben auf 8.000 Euro aufgerundet. Auch TV-Moderator Harry Prünster unterstützt RollOn-Obfrau Marianne Hengl und überreichte persönlich im Namen von Niemetz den Scheck. Bei der Übergabe waren auch die Zwillinge Pauline und Marie dabei, die in diesem Jahr die Spendenaktion mit ihrer Geschichte zum Leben erweckten. Pauline hat eine Entwicklungsstörung der motorischen Fähigkeiten. Sie sitzt heute selbstbewusst in ihrem bunten Rollstuhl und die bedingungslose Liebe ihrer Familie macht sie zu einem besonderen Glückskind.Im Zuge der langjährigen Partnerschaft mit dem Kronehit Kindertraum, kündigte Schartner Bombe im Advent 2021 an, für jede verkaufte Flasche Schartner Bombe 2 Cent an die Stiftung Kindertraum zu spenden. Insgesamt konnten so 15.000 Euro Dr. Diana Gregor-Patera, Geschäftsführerin der Stiftung Kindertraum überreicht werden. Die Summe wird für die Anschaffung eines Kabinenlifts für einen schwerkranken Jungen aus Niederösterreich verwendet und somit seinen Herzenswunsch erfüllen.