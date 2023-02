Charity: Wohltäter im Februar

Handel und Industrie standen im Februar wieder für zahlreiche Spendenaktionen ein. CASH hat die Kurzinfos dazu.

Bipa unterstützt mit Nachbar in Not die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Kund:innen können helfen, in dem sie um fünf Euro ein das symbolische Spendenprodukt "Herz für Erdbebenopfer" kaufen. "Unsere Kund:innen entscheiden über die Anzahl der Herzen, die sie erwerben. Je mehr Herzen, umso mehr Hilfe kann geleistet werden", so Karin Maier, Stabstelle CSR & Nachhaltigkeit.Zum achten Mal konnten Lidl Kund:innen zwei Wochen lang durch den Kauf von Spendenkärtchen einmal mehr Menschen in Not in Österreich unterstützen. Insgesamt kamen so Artikel im Wert von fast 25.000 Euro für den Verband der Österreichischen Tafeln zusammen. "Gerade jetzt sind Zusammenhalt und Solidarität besonders wichtig. Umso mehr freuen wir uns, dass wir wieder helfen konnten und so viele Kundinnen und Kunden mitgemacht haben. Damit gehen wieder rund 20 Paletten voller Lebensmittel und Hygieneprodukte an Menschen in Not in Österreich. Danke für die Hilfsbereitschaft!", so Simon Lindenthaler, Leiter Unternehmenskommunikation & CSR bei Lidl Österreich.Die Unternehmen der Schwarz Gruppe, zu denen auch Lidl Österreich gehört, leisteten mit einer Spende in Höhe von einer Million Euro sofortige Hilfe für die von dem Erdbeben betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien. Erfolgt ist diese durch das Deutsche Rote Kreuz. Damit sollten die Betroffenen möglichst schnell und unbürokratisch erreicht werden.Hofer setzt sich für den Ausbau einer biologischen Baumwollproduktion ein. Mit dem gemeinsamen Projekt mit Aldi Süd, Aldi Nord und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt der Diskonter ca. 1.000 Kleinbäuerinnen und -bauern in Indien bei der Umstellung auf den ökologischen Anbau. Bereits jetzt finden Kundinnen und Kunden gemütliche Pyjamas aus dem Baumwollprojekt in den Hofer Regalen, in den nächsten Wochen kommen laufend neue Produkte dazu. Zudem verfolgt HOFER sein Vorhaben, bis 2025 ausschließlich zertifizierte oder recycelte Baumwolle für alle unter seinen Eigenmarken angebotenen Bekleidungs- und Heimtextilien zu beziehen.Naschen für den guten Zweck: Das ist in den nächsten Wochen wieder bei DerMann möglich. Die Wiener Traditionsbäckerei spendet im Zeitraum vom 27. Februar bis zum 12. März 2023 den Reinerlös jeder verkauften Zimtschnecke an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Eine Verkaufsaktion, die nicht das erste Mal bei DerMann stattfindet, erklärt Bäckermeister Michael Mann: "Bereits im Jahr 2019 haben wir mit unserer Zimtschneckenaktion Geld für die St. Anna Kinderkrebsforschung gesammelt. Auch dieses Jahr wollen wir wieder unseren Beitrag für dieses wichtige Thema leisten und auch unseren Kundinnen und Kunden ermöglichen ganz einfach und unkompliziert Gutes zu tun."The Coca-Cola Foundation spendet 757.000 US-Dollar zur Unterstützung schutzsuchender Ukrainer:innen - ein Teil davon fließt in ein Nothilfeprojekt der Caritas Österreich, das psychosoziale Gesundheitsdienste anbietet. Philipp Bodzenta, Public Affairs & Communications Director Coca-Cola Österreich betont: "Unsere Herzen sind bei den Menschen, die in der Ukraine unter den Gräueltaten leiden oder geflohen sind. Das Programm, das mit Unterstützung der The Coca-Cola Foundation von unserem langjährigen und engagierten Partner, Caritas Österreich, durchgeführt wird, konzentriert sich auf die soziale und wirtschaftliche Integration in die österreichische Gesellschaft, um betroffenen Familien aus der Ukraine ein sicheres und würdevolles Leben zu ermöglichen."Bereits zum fünften Mal vereinten sich Moët & Chandon und die renommierte Gastronomiefamilie Barbaro unter dem Motto "A toast for a Cause" für den guten Zweck. In der Imperal Terrace und den Imperial Igloos sammelten sie mit jedem verkauften Glas Champagner Spenden für die Aktion Licht ins Dunkel, welche ihr 50-jähriges Jubiläum feierte. Am 23. Februar 2023 überreichten Maurice Lebet, Geschäftsführer von Moët Hennessy Österreich und Luigi Barbaro sen. und seine Familie einen Scheck über die sagenhafte Summe von 16.000 Euro an Mario Thaler, Geschäftsführer Licht ins Dunkel.Der Fundraising Verbands Austria gibt den Startschuss für die Wirtschaft hilft Awards 2023. In dem Rahmen werden jährlich die herausragendsten Spenden- und Kooperationsprojekte zwischen Unternehmer:innen und gemeinnützigen Organisationen ausgezeichnet. Einreichungen werden demnächst angenommen.Im Vorjahr war unter den Preisträger:innen die von Martin Röhsner geleitete Unternehmensberatungsfirma "die Berater", die mit einer besonders kreativen Hilfestellung das Leben unzähliger Kinder, die krankheitsbedingt die Schule nicht regelmäßig besuchen können, bereichert: In Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien eigens konstruierte Avatare sorgen dafür, dass langfristig abwesende Kinder trotzdem am sozialen Schulleben teilhaben können, und das ohne Kosten für die betroffenen Familien.