Neues Jahr, neue Charity-Aktionen aus Handel und Industrie. Auch im Jänner 2023 kam es wieder zu Sammelaktionen und Scheckübergaben. CASH bringt hier die Kurzinfos dazu.

Charity: Wohltäter im Jänner 2023

Urlich Hantsch/Libro Bei der weihnachtlichen Spendenaktion von Libro kamen 1.000 Euro aus dem Erlös des Stipsits-Bestellers „Eierkratz Komplott“ für das SOS-Kinderdorf zusammen. V.l.n.r.: Ulrike Kittinger, Libro-Geschäftsführerin, sowie Barbara Osinger und Monika Berghold vom SOS-Kinderdorf bei der Spendenübergabe. 1/5 Teilen Billa/Dusek Billa sammelte mit Kundinnen und Kunden 120.000 Euro für Familien und Menschen in Not in Österreich. V.l.n.r.: Harald Mießner (Billa Vorstand Vertrieb), Nicole Döring (Billa Plus Marktmanagerin Baden), Hannes Buxbaum (Landesdirektor Gesundheit und Soziale Dienste, Landesverband Niederösterreich des ÖRK) und Michael Opriesnig (Generalsekretär Österreichisches Rotes Kreuz) freuen sich über den Erfolg der österreichweiten Spendenaktion. 2/5 Teilen Hofer Hofer spendete zum wiederholten Male 10.000 Euro an den Weißen Ring. Hofer CEO Horst Leitner überreichte den Scheck an Natascha Smertnig, Geschäftsführerin Weißer Ring. 3/5 Teilen Spar/Werner Krug 8.500 Euro für die Krebshilfe. V.l.n.r.: Christoph Holzer (Geschäftsführer Spar Steiermark und Südburgenland), Richard Kaufmann (Leitung Werbung/Information), Birgit Jungwirth (Fundraising Krebshilfe Steiermark) und Christian Scherer (Geschäftsführer Krebshilfe Steiermark) bei der Scheckübergabe. 4/5 Teilen Spar/Ivo Velchev Advent der guten Taten: Spar Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer übergibt Caritas-Steiermark-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler 19.175 Euro an Spenden, die durch den Verkauf des „Adventkalenders der guten Taten“ zusammengekommen sind. 5/5 Teilen

Rewe International

Spar

Hofer

dm drogerie markt

Libro

Um Menschen und Familien in Not unter die Arme zu greifen, hat Billa in Kooperation mit dem Verband der österreichischen Tafeln, den Team Österreich Tafeln des Roten Kreuzes und Hitradio Ö3 eine landesweite Spendenkampagne ins Leben gerufen. Dafür konnten Grußkarten im weihnachtlichen Design erworben werden. 20.000 Karten wurden verkauft. Der Reinerlös von 120.000 Euro floss in Lebensmittelpakete. "Gemeinschaftliches Miteinander ist ein wesentlicher Baustein des Fundaments unserer Gesellschaft und in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Umso mehr freut es mich, dass die Weihnachts-Spendenaktion in unseren Märkten so viel Zuspruch erhalten hat. Mit der Unterstützung unserer Kund:innen konnten wir eine unglaubliche Summe von 120.000 Euro sammeln, die nun Notleidenden in Form von Grundnahrungs- und Hygieneartikeln erhalten. Ich danke allen Beteiligten für ihr tolles Engagement", so Billa Vorstand Vertrieb Harald Mießner.Spar startete vor Kurzem mit österreichischen Partnerlieferanten eine Verkaufsaktion zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Steiermark. Dafür wurde ein Teil des Verkaufserlöses ausgewählter Produkte von Manner, J. Hornig Kaffee und Farina Mehl gespendet, die Summe wurde anschließend noch aufgerundet. So kamen insgesamt 8.500 Euro zusammen.Auch einen Adventkalender der guten Taten der Caritas unterstützte Spar Steiermark. Dieser besteht aus 24 Karten, die jeweils ein soziales Projekt unterstützten. Der Kalender kostete 24 Euro, sodass jedes Projekt einen Euro pro verkauftem Kalender erhielt. Auf diese Weise wurden 19.175 Euro gesammelt. Zusätzlich brachten die Karten für diejenigen, die den Adventkalender öffneten, auch einen persönlichen Mehrwert – beispielsweise ein Rezept, eine kurze Geschichte, eine Postkarte, eine Bastelanleitung oder ein Spiel.Damit Opfer von Straftaten Zugang zu Unterstützung erhalten und jene Hilfe bekommen, die sie brauchen. Deshalb unterstützt Hofer die Arbeit des Vereins und der anerkannten Opferunterstützungs-Einrichtung Weißer Ring mit einer Spende von 10.000 Euro "Jeder kann Opfer eines Verbrechens werden. Umso wichtiger ist die Arbeit der Opferschutzorganisation Weißer Ring. Daher unterstützt Hofer den Verein dabei, den Opfern von Straftaten bestmögliche Hilfe anzubieten", betont Hofer Generaldirektor Horst Leitner.2.000 armutsbetroffene Menschen verköstigte dm in der Vorweihnachtszeit mit einem Drei-Gänge-Bio-Menü. Möglich machten das unter anderem jene Kunden, die fleißig an der Kassa spendeten. 185.400 Euro konnten im Dezember gesammelt werden – damit wurden die frischen Zutaten für die Festessen finanziert. Zahlreiche dm Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzten ihren "mehr vom leben tag" (einen Sonderurlaubstag bei dm) ein, um die Mahlzeiten zuzubereiten. Da nicht das gesamte Geld gebraucht wurde, wird der Restbetrag gespendet.Im Zeitraum von 1. bis 11. Dezember 2022 hatten Libro-Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, für den guten Zweck zu kaufen. Der gesamte Verkaufserlös des Stipsits-Bestellers "Eierkratz Komplott" ging zur Gänze an das SOS-Kinderdorf. 1.000 Euro kamen zusammen. Die feierliche Scheckübergabe erfolgte durch Ulrike Kittinger, Libro Geschäftsführerin. "Weihnachten heißt miteinander und füreinander da sein. Genau deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen, an der wirklich alle, Groß und Klein, Freude haben. Sei es mit dem Lieblingsbuch oder dem Spendenbetrag, der aktuell wichtiger denn je ist", erklärt Kittinger.