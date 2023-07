Charity: Wohltäter im Juli

Corporate Social Responsibility stand auch im Juli bei Unternehmen in Österreich wieder weit oben auf der Agenda. CASH hat die Kurzinfos dazu.

Lidl Österreich

dm dorgerie markt



Für die einen sind es bloß Kissen in Herzform, für Brustkrebspatientinnen sollen diese kleinen Helfer eine enorme Entlastung bringen. Denn durch die spezielle Füllung und das Tragen unter der Achsel wird ihnen eine Wund- und Narbenschmerzenlinderung nach einer Operation nachgesagt. Im Rahmen eines Workshops nähten und überreichten 15 dm Lehrlinge aus der Steiermark kürzlich 160 Kissen für den guten Zweck. Zu jedem kleinen Polster gab es auch eine persönliche Nachricht der Lehrlinge. „Viel Kraft“, „Alles Gute“ oder „Du schaffst das“ waren etwa zu lesen. Spar Der Spar-Bauernsnack, ein Laugengebäck mit Speck und Käse, wird zu einer Spende für das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal. 10 Cent von jedem verkauften Gebäckstück gehen an das UNESCO-Weltnaturerbe im südlichen Niederösterreich. Die Aktion läuft bis Jahresende in allen Spar-, Eurospar- und Spar-Gourmet-Märkten in Niederösterreich, Wien und dem nördlichen Burgenland. Rewe International Dieses Jahr beschäftigt sich Ja! Natürlich unter anderem besonders mit dem Thema "Gesunder Boden". Zu diesem Thema hat auch die Lehrveranstaltung im Rahmen der Kinderuni stattgefunden, wo die jungen Teilnehmer:innen gelernt haben, warum Vielfalt im Bio-Boden wichtig ist und welche Aufgaben zum Beispiel den kleinen Helferlein, wie dem Regenwurm im Boden zukommen. "Wir freuen uns sehr, dass wir seit vielen Jahren mit der Kinderuni Wien zusammenarbeiten und dazu beitragen, dass die Kinder die faszinierenden Zusammenhänge von Natur und Wissenschaft erkunden können. Bei Ja! Natürlich liegt unser Fokus auf dem Erhalt gesunder Böden, da Biodiversität und die Erhaltung des Humus entscheidend sind, um fruchtbare Böden zu erhalten, von denen wir und zukünftige Generationen unsere wertvollen Lebensmittel ernten können", so Klaudia Atzmüller, Geschäftsführerin von Ja! Natürlich. Amazon Im Dezember 2022 hat Amazon Österreich die Transportkosten der Wiener Tafel für einen Monat übernommen. Daraus hat sich eine Partnerschaft ergeben. Die Unterstützung seitens Amazon reicht von Geld- und Sachspenden, Freiwilligenarbeit und vor allem auch Logistikunterstützung. Erst kürzlich hat die Regionalleiterin von Amazon Logistics in Österreich, Miriam Enzi, eine weitere Geldspende in Höhe von 16.000 Euro an Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel übergeben. Für die einen sind es bloß Kissen in Herzform, für Brustkrebspatientinnen sollen diese kleinen Helfer eine enorme Entlastung bringen. Denn durch die spezielle Füllung und das Tragen unter der Achsel wird ihnen eine Wund- und Narbenschmerzenlinderung nach einer Operation nachgesagt. Im Rahmen eines Workshops nähten und überreichten 15 dm Lehrlinge aus der Steiermark kürzlich 160 Kissen für den guten Zweck. Zu jedem kleinen Polster gab es auch eine persönliche Nachricht der Lehrlinge. „Viel Kraft“, „Alles Gute“ oder „Du schaffst das“ waren etwa zu lesen.Der Spar-Bauernsnack, ein Laugengebäck mit Speck und Käse, wird zu einer Spende für das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal. 10 Cent von jedem verkauften Gebäckstück gehen an das UNESCO-Weltnaturerbe im südlichen Niederösterreich. Die Aktion läuft bis Jahresende in allen Spar-, Eurospar- und Spar-Gourmet-Märkten in Niederösterreich, Wien und dem nördlichen Burgenland.Dieses Jahr beschäftigt sich Ja! Natürlich unter anderem besonders mit dem Thema "Gesunder Boden". Zu diesem Thema hat auch die Lehrveranstaltung im Rahmen der Kinderuni stattgefunden, wo die jungen Teilnehmer:innen gelernt haben, warum Vielfalt im Bio-Boden wichtig ist und welche Aufgaben zum Beispiel den kleinen Helferlein, wie dem Regenwurm im Boden zukommen. "Wir freuen uns sehr, dass wir seit vielen Jahren mit der Kinderuni Wien zusammenarbeiten und dazu beitragen, dass die Kinder die faszinierenden Zusammenhänge von Natur und Wissenschaft erkunden können. Bei Ja! Natürlich liegt unser Fokus auf dem Erhalt gesunder Böden, da Biodiversität und die Erhaltung des Humus entscheidend sind, um fruchtbare Böden zu erhalten, von denen wir und zukünftige Generationen unsere wertvollen Lebensmittel ernten können", so Klaudia Atzmüller, Geschäftsführerin von Ja! Natürlich.Im Dezember 2022 hat Amazon Österreich die Transportkosten der Wiener Tafel für einen Monat übernommen. Daraus hat sich eine Partnerschaft ergeben. Die Unterstützung seitens Amazon reicht von Geld- und Sachspenden, Freiwilligenarbeit und vor allem auch Logistikunterstützung. Erst kürzlich hat die Regionalleiterin von Amazon Logistics in Österreich, Miriam Enzi, eine weitere Geldspende in Höhe von 16.000 Euro an Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel übergeben.

Rewe International & Henkel

dm & Henkel

Brau Union

Teekanne

Hofer hat die UN Women’s Empowerment Principles unterzeichnet und verpflichtet sich damit, die Gleichstellung der Geschlechter zu gewährleisten und die Rolle der Frau zu fördern. "Wir sind überzeugt, dass es uns stärker macht, die Einzigartigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden zu verstehen, zu respektieren und zu schätzen. Deshalb setzen wir uns für den Aufbau einer integrativen Kultur ein, die Vielfalt in all ihren Formen wertschätzt. Die Women’s Empowerment Principles knüpfen an unsere Wertvorstellung an, dass alle Unternehmen eine Verantwortung für die Gleichstellung der Geschlechter sowie für die Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung tragen. Durch die Unterzeichnung der Women’s Empowerment Principles verpflichten wir uns öffentlich, Praktiken zu fördern, die Frauen in allen Bereichen unseres Business und unserer Lieferkette stärken. Als Unternehmen konzentrieren wir uns auf eine ganzheitliche Strategie und haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt, um Chancengleichheit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten", betont Horst Leitner, CEO der Hofer KG.Ab 27. Juli können Lidl Kund:innen durch den Kauf von Lebensmitteln und Hygieneprodukten wieder armutsbetroffene Menschen in Österreich unterstützen. Die Spendensammelwoche zugunsten der Tafeln des Österreichischen Roten Kreuzes läuft bis 12. August österreichweit in allen Lidl Filialen.Die Naturbeobachtungs-App des Naturschutzbundes hat einen zentralen Stellenwert bei der Bestandsaufnahme der Biodiversität in Österreich. Im Juni galt es dabei, auf die Pirsch nach einer besonders bedrohten Spezies zu gehen: Für jeden Schmetterling, der von 1. bis 30. Juni über die App naturbeobachtung.at eingereicht wurde, spendet dm einen Euro an die Biodiversitäts-Forschung sowie ein Schmetterlings-Schutzprojekt in der Steiermark. Insgesamt wurden 5.835 Tagfalter gemeldet. Der gespendete Betrag wurde auf 15.000 Euro aufgestockt.Auwälder zählen zu jenen Lebensräumen, die seit Jahrzehnten besonders stark zurückgehen. Dazu zählt auch der Auwald auf der Schwemmalm im hinteren Zillertal - nochder größte Auwaldkomplex im Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen. Damit das so bleibt, starten die Billa Stiftung Blühendes Österreich, Henkel und der Naturpark ein Revitalisierungsprojekt, um ihn zu stärken und zukunftsfit zu machen. Mit 80.000 Euro sollen konkrete Maßnahmen gesetzt werden. Unter anderem soll ein Damm errichtet, gleichzeitig (Futter-)Flächenverluste kompensiert werden. Der Geschäftsführer des Hochgebirgs-Naturparks Zillertaler Alpen, Willi Seifert, ist sehr froh darüber, dass die Jahre der gemeinsamen Planung nun Früchte tragen: "Es ist für mich ein absolutes Vorzeigeprojekt dafür, wie man die Interessen der Almbewirtschaftung, deren langfristige Erhaltung und des Naturschutzes unter einen Hut bringen kann. Gerade auch deswegen, weil Auwälder zu den besonders gefährdeten Lebensräumen in Tirol zählen."Seit 2019 besteht zwischen Henkel und dm drogerie markt eine Partnerschaft zur Unterstützung notleidender Menschen in Österreich. In diesem Jahr spendet Henkel für jedes Produkt der Marken Glem vital, Gliss, taft und got2b, das von Konsument:innen im Zeitraum von 1. bis 31. August 2023 bei dm gekauft wird, 10 Cent an die Caritas. Das Geld fließt in Sozialberatungsstellen in ganz Österreich, die notleidenden Menschen dabei helfen, persönliche Krisen zu bewältigen.Die Brau Union kooperiert neuerdings mit der Lebenshilfe Niederösterreich. Ab sofort arbeiten Klient:innen der Lebenshilfe Niederösterreich daran, ausgediente Zapfköpfe für eine weitere Verwendung aufzubereiten. Dadurch bekommen derzeit neun Menschen zwischen 17 und 62 Jahren, die es sonst am Arbeitsmarkt schwer haben, eine sinnvolle Beschäftigung. Für das erste Jahr der Kooperation hat man sich vorgenommen, 1.500 Zapfköpfe aufzubereiten. Es sei der Brau Union ein Anliegen, "dass die Arbeitswelt bunter und vielfältiger wird. Das gelingt uns unter anderem an mehreren unserer Standorte in ganz Österreich durch jahrelange Zusammenarbeit mit sozialen Hilfsorganisationen und Vereinen, indem Menschen mit Beeinträchtigung eine sinnvolle Arbeit und geordnete Tagesstruktur ermöglicht wird. Die neueste Kooperation haben wir nun in Niederösterreich begründet", erklärt Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs und ESG Sustainability bei der Brau Union Österreich. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit schließt die Brau Union nicht aus.Teekanne unterstützt das Umwelt- und Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel, das 2021 vom steirischen Familienbetrieb Frutura gestartet wurde, um Bienen einen Lebensraum zu geben. "Als Produzent eines Naturprodukts ist es uns natürlich besonders wichtig, dass natürliche Ressourcen und Lebensräume geschützt werden. Das kann uns nur gemeinsam gelingen. Daher tragen wir mit Buttons auf unseren Teepackungen die Idee von BioBienenApfel nach außen", betont Thomas Göbel, Geschäftsführer Teekanne Österreich und Osteuropa. Bei einem Bienenfest am Firmengelände in Salzburg-Liefering wurde zudem gemeinsam mit Mitarbeiter:innen und deren Kindern ein neues Insektenhotel in Form einer Teekanne gebaut. Darüber hinaus hat der Teespezialist rund 5 Hektar Lebensraum für Bienen in Österreich geschaffen. Dazu wurden am Standort in Salzburg genauso wie bei der Muttergesellschaft in Düsseldorf (Deutschland) mehrere Blumenwiesen angelegt. Darüber hinaus unterstützen auch die Mitarbeiter:innen das Projekt. Sie erhalten Samen, um selbst Blumenwiesen anlegen zu können.