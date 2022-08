Charity: Wohltäter im Juli/August

Auch im Sommer machten die Charity-Aktionen von Handel und Industrie nicht Urlaub. CASH bringt hier die Kurzinfos dazu.

VinziBus/MPreis Reiner Bachor (Stv. Obmann VinziBus), Susanne Auer (Vertriebsleitung Baguette), Markus Bachor (Obmann VinziBus), Gudrun Pechtl (Leitung Umweltabteilung, MPreis) vor dem neuen, umweltfreundlichen VinziBus. 1/10 Teilen Interspar/Werner Krug 5.000 Euro für den guten Zweck: Interspar Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner, Interspar-Regionaldirektor Karl Flock, Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner und Interspar-Geschäftsleiter Peter Birkenau (v.l.n.r.) freuen sich über die Spende, die an Michaela Klein, Präsidentin der Österreichischen Krebshilfe Burgenland, übergeben wurde. 2/10 Teilen Marcus Deak Spendenübergabe von 3.000 Euro im Mutter-Kind-Haus Immanuel: Markus Geyer, Geschäftsführer von Bipa; Karin Maier, Stabstelle Nachhaltigkeit & CSR bei Bipa; Noreen v. Münchhausen, Head of Marketing P&G Österreich; Christian Zimlich, Country Manager P&G Österreich; Edith Steinbach, Trade Marketing P&G Österreich; Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien; Elisabeth Drabek, Corporate Fundraising & CSR der Caritas Erzdiözese Wien; Anna Parr, Generalsekretärin Caritas Österreich und Clementine Rath, Leiterin Mutter-Kind-Haus Immanuel 3/10 Teilen Billa AG/Robert Harson Die Lehrlinge freuten sich zusammen mit Billa Vertriebsleiter Alexander Poropatits (3. v.l.) und Billa Senior HR Specialist Nina Benda (5. v.l.) den Scheck an Dorothea Haas von „e.motion Lichtblickhof“ (Mitte) übergeben zu können. 4/10 Teilen Robert Harrson Unilever Austria spendet 10 Cent aus dem Verkauf ausgewählter Unilever-Produkte an "Lernen mach Schule". v.l.n.r.: Gerold Idinger, Geschäftsführer von Unilever Austria und sein Vorgänger, Nikolaus Huber überreichen den Spendenscheck an Margarethe Rammerstorfer, Vizerektorin Wirtschaftsuniversität Wien, Elke Wilgmann, Vorstand Billaund Klaus Schwertner, Geschäftsführender Direktor der Caritas der Erzdiözese Wien. 5/10 Teilen Jürgen Maier Mit dem „Langenloiser Hilfspaket“, eine Initiative der Langenloiser Winzer, konnten 12.000 Euro erlöst werden, die „Niederösterreich Hilft“ für die Ukraine übergeben wurden. v.l. LH-Stv. Stephan Pernkopf (r.) mit Obmann Robert Herbst. 6/10 Teilen Billa AG Das Billa Team hat mit Kurt Aschbacher, Billa Vertriebsdirektor für die Region Kärnten, einen Tag lang die Diakonie de La Tour in Kärnten mit vollem Einsatz unterstützt. 7/10 Teilen Christian Dusek P&G unterstützt zusammen mit Rewe International die Caritas Lerncafés. 8/10 Teilen Bauhaus Baushaus Geschäftsführer Heinz Reithner und Andrea Prantl, Senior Executive Fundraising Managerin der St. Anna Kinderkrebsforschung, freuten sich bei der Scheckübergabe von 20.000 über den Erfolg der Spendenaktion. 9/10 Teilen Billa AG/Robert Harson Von 29. August bis 3. September Sacherwürfel der Billa Plus Marktkonditoreien genießen und gleichzeitig Gutes tun. Ein teilbetrag geht an "Lernen macht Schule". 10/10 Teilen Spar Österreich Interspar unterstütze die Krebshilfe Burgenland mit 5.000 Euro für die psychoonkologische Begleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen. Die Spende wurde im Zuge der Eröffnung des neuen Hypermarkts im EO Park in Oberwart übergeben. MPreis Das Tiroler Familienunternehmen MPreis versorgt regelmäßig verschiedene soziale Einrichtungen mit Lebensmittelspenden. Mit einer zusätzlichen finanziellen Unterstützung konnte sich die Vinzenzgemeinschaft St. Vinzenz jetzt ein Elektroauto anschaffen. "Die zusätzliche finanzielle Unterstützung über 5.000 Euro hat es uns wesentlich erleichtert, das Elektroauto anzuschaffen. Wir bedanken uns herzlich bei MPreis für die Spende", so Markus Bachor, Obmann der Vinzenzgemeinschaft St. Vinzenz. Billa & Billa Plus 51 Lehrlinge veranstalteten im Rahmen des Projekts "Lehrlinge führen Märkte" vor dem Billa Markt in der Hauptstraße 30 in Wien-Penzing ein Sommerfest mit Gegrilltem und Mehlspeisen, um Spenden für den Verein "e-motion Lichtblickhof" zu sammeln. Mithilfe der Unterstützung der Kundinnen und Kunden geht der Reinerlös in Höhe von 1.400 Euro an den Lichtblickhof, wo unheilbar kranke Kinder mit Hilfe von einem multiprofessionellen Team eine besondere Begleitung in belastenden Lebenssituationen erfahren.

Das Billa-Team in Kärnten hat am 7. Juli den Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohneinrichtungen der Diakonie de La Tour in Waiern einen bunten Tag voller abwechslungsreichem Programm und vielen gemeinsamen Aktivitäten geboten. Es wurden mit den Seniorinnen und Senioren Gartenarbeiten erledigt und Tischdekorationen für das gemeinsame Mittagessen vorbereitet. Gleichzeitig reparierten und entrümpelten die Helfer in der Kinder WG Spielsachen und sortierten Kleider aus, während in der Jugend WG den Zimmern ein frischer Anstrich verpasst wurde. Damit folgt Billa den Engagementtagen, die von Iris Straßer und Yasmine Benischke vom Netzwerk "Verantwortung zeigen!" initiiert wurden, und setzt ein wichtiges Zeichen des Zusammenhalts in der Region.

Anlässlich des bevorstehenden Schulstarts macht Billa Plus auf die Initiative "Lernen macht Schule" aufmerksam. Von Montag, 29. August bis Samstag, 3. September gibt es in allen Billa Plus Marktkonditoreien eigens kreierte Sacherwürfel mit „Lernen macht Schule“-Logo zum Preis von 2,99 Euro. Pro verkauften Würfel spendet Billa Plus einen Teilbetrag an die Initiative. Bipa/P&G Bereits zum fünften Mal in Folge haben P&G und Bipa die #Mütternhelfen-Spendenaktion zugunsten der Caritas-Initiative #wirtun erfolgreich umgesetzt. Zwischen dem 21. April und 18. Mai sammelten die langjährigen Partner mit der Unterstützung zahlreicher Konsumentinnen und Konsumenten Spendengelder für die Caritas Mutter-Kind-Häuser in Österreich. Damit konnte die Kampagne wieder das Spendenziel von 100.000 Euro erreichen. "Als einer der größten Konsumgüterhersteller sehen wir es als eine selbstverständliche Pflicht, jenen zu helfen, die in direkten Notsituationen auf Hilfe angewiesen sind", so Christian Zimlich, Country Manager P&G Österreich und ergänzt: "Wir sind stolz, dass wir im Rahmen unserer Spendenaktion #Mütternhelfen gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Bipa erneut einen solchen Erfolg erzielen konnten. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es uns ein besonderes Anliegen, die Caritas bei ihrer großartigen Arbeit zu unterstützen." Bipa-Geschäftsführer Markus Geyer betont: "Wir unterstützen die Caritas seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Hilfsprojekten, wie unter anderem mit der Initiative ,Aufrunder bewirken Wunder‘. Besonders stolz sind wir auf die bereits zum fünften Mal erfolgreich umgesetzte Spendenaktion #Mütterhelfen. Es freut uns, dass die langjährige Partnerschaft mit P&G und der Caritas jedes Jahr aufs Neue Großes bewirkt und wir damit Mütter und ihre Kinder unterstützen können."



