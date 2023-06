Charity: Wohltäter im Juni

Kurz vor Sommerbeginn waren Handel und Industrie auch dieses Jahr wieder hilfsbereit. CASH hat die Charity-Aktionen im Juni zusammengetragen.

Die Naturbeobachtungs-App des Naturschutzbundes soll einen Beitrag für mehr Artenvielfalt leisten, denn damit können Hobbyforscher, sogenannte Citizen Scientists, Bilder von Pflanzen, Pilzen, Insekten und Amphibien ganz einfach von unterwegs hochgeladen und von einem Fachexperten-Forum aus 50 Biologen bestimmen lassen. Dadurch konnten beispielsweise im Vorjahr doppelt so viele Tagfalter-Sichtungen wie normalerweise verzeichnet werden. Dm unterstützte das Projekt bereits zum zweiten Mal in Folge. Für jede im Monat Juni eingereichte Beobachtung eines Tagfalters spendete dm 1 Euro. Die so gesammelte Summe wird in die Biodiversitäts-Forschung sowie ein Schmetterlings-Schutzprojekt fließen.

700 dm Mitarbeiter:innen unterstützen eine Betriebsrat-Initiative, indem sie auf die Cent-Beträge ihres Gehalts verzichten. Diese kommen Kolleg:innen zugute, die von Schicksalsschlägen betroffen sind. Das Geld wird gesammelt und im Notfall an die betreffende Person ausgezahlt. "Mit dem Geld konnten wir schon einer Familie helfen, die nach einem schweren Schlaganfall des Mannes Umbauarbeiten durchführen musste", erzählt Betriebsrat Maximilian Rainer. Ein eigens dafür ins Leben gerufenes Gremium befasst sich regelmäßig mit den Notfällen und nimmt die Zuteilungen vor. "Alle Anträge werden selbstverständlich vertraulich behandelt", so Rainer. "Es freut uns sehr, dass so viele dm Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitmachen – und dass wir mit dieser Aktion gemeinsam helfen können."

Bei den diesjährigen "Wirtschaft hilft"-Awards konnte dm drogerie markt die Jury kürzlich erneut mit seinem CSR-Engagement überzeugen und darf sich für die Initiative "dm Flüchtlingshilfe" einmal mehr über den zweiten Platz in der Kategorie Großunternehmen freuen. Zwischen März und September 2022 konnten Kund:innen in allen dm Filialen symbolische Produktpakete für die Flüchtlinge spenden – dm wandelte das Geld in Produkte zum Einkaufspreis um und lieferte diese in Kooperation mit der Caritas und der Diakonie zielgerichtet und in abgestimmten Mengen dorthin, wo konkret Hilfe benötigt wurde. "Bis heute haben wir bereits 500.000 Produkte aus dem dm Sortiment übergeben – von Babybedarf über Hygieneprodukte bis hin zu Haushaltsartikeln", sagt Geschäftsführer Harald Bauer. "Dank der hohen Spendensumme von 542.290 Euro können wir die Betroffenen auch in den kommenden Wochen noch unterstützen." Hofer Hofer unterstützt seit 26. Juni 2023 die Aktion "Sonne ohne Reue" der Österreichischen Krebshilfe. In diesem Sinne bietet der Diskonter seinen Kund:innen nicht nur ein vielfältiges Sortiment an Ombra Sun Sonnenschutzprodukten, sondern spendet einen Teil des Erlöses. Gleichzeitig will der Händler mit der Aktion auch Bewusstsein schaffen. Anlässlich der von Hofer unterstützten Aufklärungsaktion "Sonne ohne Reue" hat die Österreichische Krebshilfe zudem in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie die wichtigsten Informationen und Tipps rund um das Thema Hautkrebs und -vorsorge in einer Broschüre zusammengefasst. Spar Österreich Mit der Schritte-Challenge des Spar Health Coach haben Spar und Uniqa zu mehr Bewegung motiviert und gleichzeitig der Organisation "wir sind diabetes" auf die Sprünge geholfen. Gemeinsam sammelten alle teilnehmenden Sportler:innen über 100 Millionen Schritte von Jahresanfang bis Ende Mai. Dafür spenden Spar und Uniqa 10.000 Euro an die österreichische Interessensvertretung für Menschen mit Diabetes und deren Angehörige. Spar/Schlumberger Anlässlich der Eröffnung des neuen Spars in der Hüttelbergstraße in Wien spendet Spar eine Tonne Lebensmittel und Hygieneartikel an den Samariter-Bund Wien. Schlumberger hat davon erfahren und die Menge spontan verdoppelt. In Summe sind das 2.106 Kilogramm Lebensmittel und Hygieneartikel im Wert von 2.670 Euro. Rewe International Gemeinsam mit ihrer Partnerin ARGE Streuobst finanziert und ermöglicht es die Billa-Stiftung Blühendes Österreich Menschen und Organisationen, die am Thema Streuobst arbeiten sowie an der Schnittstelle von Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion tätig sind, Projekte zur Wiederherstellung, Verbesserung und Pflege von Streuobstflächen umzusetzen. Dafür werden 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Entsprechende Projekte können bis 13. September eingereicht werden, im Anschluss werden sie von einer hochkarätigen, sektionsübergreifenden Fachjury begutachtet.



