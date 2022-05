Auch der Mai brachte wieder allerlei Charity-Aktivitäten aus Industrie und Handel. CASH bringt hier die Kurzinfos dazu.

Charity: Wohltäter im Mai 2022 Billa/Erwin Scheriau v. l. n. r.: Albert Kern, Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbands, freut sich zusammen mit Peter Gschiel, Billa Vertriebsdirektor, der stellvertretend für Billa die Torte übergab, über die erfolgreiche Umsetzung der Spendenaktion. 1/14 Teilen Andreas Kolarik/Transgourmet Österreich Thomas Panholzer, Geschäftsführer Transgourmet Österreich und David Kieslinger, COO BistroBox, spenden 30.000 Pizzen an ukrainische Flüchtlinge. 2/14 Teilen mjam Too Good To Go und mjam market feiern rund 60.000 gemeinsam gerettete Lebensmittel 3/14 Teilen Lukas Hammerle Photographie Friedensseife "Peace for Ukraine and Russia" vom Tiroler Kräuterhof 4/14 Teilen dm Für jedes im Mai bei dm verkaufte Produkt der Marken Glem Vital, Gliss Kur, taft oder got2b spendet Henkel 10 Cent an Lernprojekte in Österreich. 5/14 Teilen ÖRK/ Holly Kellner v. l. n. r: Michael Opriesnig (ÖRK), Bettina Augeneder und Herbert Bauer (Coca-Cola HBC Österreich) bei den Coke Community Days. 6/14 Teilen NÖM AG Spendenaufruf für Ukraine auf nöm Milchpackung 7/14 Teilen Spar/evatrifft 30.000 Euro für die Bienengesundheit: Spar Geschäftsführer Markus Kaser übergab an Robert Brodschneider, Spitzenforscher für Bienengesundheit an der Universität Graz, die Spendensumme. 8/14 Teilen Sebastian Gruber Erfolg für Lidl Österreich Schulläufe in Salzburg. Über 900 Teilnehmer:innen waren in Tirol dabei. 9/14 Teilen Johann Kail/PL Handelsgesellschaft mbH Ulrike Kittinger, Libro Geschäftsführerin, und Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas der Erzdiözese Wien, freuen sich über den Start für das Libro Schulspendenpaket 10/14 Teilen Caritas Salzburg Die Ziele der Workshops sind, Frauen und Mädchen mit Fluchthintergrund zum Wert von (Aus-) Bildung zu sensibilisieren, Eigenachtsamkeit und Selbstbewusstsein zu stärken, über rechtsstaatliche und demokratische Prinzipien zu informieren und sie dadurch bei einer nachhaltigen sozialen Integration zu unterstützen. 11/14 Teilen Stefan Wolf Art of Cart Formula Gastronomie brachte 36 weibliche Leadership Persönlichkeiten auf die Rennstrecke. 12/14 Teilen Lidl Österreich Erfolgreiche Spendensammelwoche: Mehr als 21.000 Lebensmittel und Hygieneprodukte gehen an das Österreichische Rote Kreuz. Im Bild (v. l.): Alessandro Wolf (Vorsitzender der Geschäftsleitung Lidl Österreich), Maria Schravogl (RK Gänserndorf), Leopold Bartholdschütz (RK Gänserndorf), Michael Opriesnig (Generalsekretär Rotes Kreuz) 13/14 Teilen Interspar/wildbild 130.000 Euro für den guten Zweck: Interspar Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner übergab an Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf, die Spendensumme. 14/14 Teilen Rewe International Während in den vergangenen zwei Jahren Feuerwehrfeste und Sammelaktionen pandemiebedingt abgesagt werden mussten und damit wichtige Einnahmequellen der freiwilligen Lebensretter weggefallen sind, haben Notsituationen, in denen es der professionellen Hilfe der Feuerwehrmitglieder bedarf, keine Pause eingelegt. Den Florianitag am 4. Mai nahm Billa zum Anlass, den heimischen Feuerwehren danke zu sagen und etwas zurückzugeben. In einer landesweiten Spendenaktion, bei denen in den Billa Plus Märkten eigens kreierte Sacher-Würfel mit dem Korpsabzeichen der Feuerwehr gebacken und verkauft wurden, kamen 20.000 Euro zusammen. Spar Am 20. Mai war der offizielle Weltbienentag. Die Bedeutung der Bienen als Bestäuber sowie deren Relevanz für die Umwelt und Menschheit und deren dringend benötigter Schutz soll an diesem Tag unterstrichen werden. Zu diesem Anlass hat Spar an den Spitzenforscher für Bienengesundheit an der Universität Graz, Robert Brodschneider, einen Scheck über 30.000 Euro überreicht. Die Spendensumme wird für die Förderung der Forschung an der Honigbiene eingesetzt.

