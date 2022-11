In der anbrechenden Weihnachtszeit häufen sich die Charity-Aktivitäten von Handel und Industrie wieder. CASH bringt hier die Kurzinfos dazu.

Charity: Wohltäter im November 2022 Billa/Christian Dusek (v.l.n.r.): Harald Mießner (Billa Vorstand Vertrieb), Nicole Döring (Billa Plus Marktmanagerin Baden), Hannes Buxbaum (Landesdirektor Gesundheit und Soziale Dienste, Landesverband Niederösterreich des ÖRK) und Michael Opriesnig (Generalsekretär Österreichisches Rotes Kreuz) freuen sich über den Start der Spendenaktion zugunsten von Menschen in Not. 1/9 Teilen Spar/Werner Krug Spar feiert 15 Jahre VinziPasta v.l.n.r.:Christoph Holzer (Geschäftsführer Spar Steiermark), Pfarrer Wolfgang Pucher (VinziWerke Gründer), Nicola Baloch, Bakk.phil. (Stv. Koordinatorin VinziWerke Österreich) und Haubenkoch Alexander Posch. 2/9 Teilen Hofer Unter den wachsamen Augen von Alexandra Micu von der Blutzentrale des Roten Kreuzes wurde Hofer-Mitarbeiterin Katrin Murauer Blut abgenommen. "Ich finde es wichtig, regelmäßig Blut zu spenden - denn das können nur wir Menschen und es lässt sich auch durch nichts anderes ersetzen", erzählt Murauer. 3/9 Teilen Henkel Henkel unterstützt gemeinsam mit Blühendes Österreich und dem Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen die Revitalisierung des Auwalds auf der Schwemmalm. 4/9 Teilen dm/Preschl Erfolgreicher Giving Friday: Dieses Jahr spendet dm drogerie markt 191.000 Euro an ökologische Initiativen. 5/9 Teilen Spar/Marius Höfinger Waldviertler Mohnspezialitäten wie die Geschenkebox von Waldland werden exklusiv bei Spar in Niederösterreich, Wien und dem nördl. Burgenland für den guten Zweck verkauft. Die Erlöse gehen an Benefizprojekte von Licht ins Dunkel. 6/9 Teilen Hofer Unter der Aktion „Gemeinsam spenden und Gutes tun“ sammelt Hofer gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden vom 28. November bis 10. Dezember Lebensmittel für den guten Zweck. Zudem spendet Hofer selbst im Rahmen der Aktion Produkte im Wert von rund 26.500 Euro. 7/9 Teilen Hofer Hofer spendet Spielwaren für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind: Gabriele Oberlinninger, Geschäftsführerin des Frauenhaus Wels, nahm die Spende entgegen. 8/9 Teilen Im Rahmen der Coca-Cola Weihnachtstruck Tour fand die Scheckübergabe an Caritas und Licht ins Dunkel hintere Reihe v.li.n.re: Anna Parr (Caritas), Mario Thaler (Licht ins Dunkel), Herbert Bauer (Coca-Cola HBC Österreich), Fabio Cella (Coca-Cola Österreich), Barbara Stöckl (Ein Funken Wärme) sitzend: links Philipp Bodzenta (Coca-Cola Österreich), rechts Coca-Cola Weihnachtsmann 9/9 Teilen Spar Als langjähriger Partner von Licht ins Dunkel schnürt Spar auch dieses Jahr wieder ein weihnachtliches Charity-Paket. Neben den traditionellen Benefizprodukten wie Kerzen, Papiertragetaschen und Streichhölzern werden exklusiv in Niederösterreich, Wien und dem nördlichen Burgenland auch Waldviertler Mohnspezialitäten für den guten Zweck verkauft. "Wir übernehmen soziale Verantwortung in unserer Region daher freue ich mich, dass wir unseren Kundinnen und Kunden auch lokale Benefizprodukte aus Niederösterreich anbieten können", betont Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

Seit 15 Jahren stellen Frauen aus der Slowakei in ihrer Heimat handgemachte Nudeln her, die unter anderem in über 40 Spar-, Interspar- und Eurospar-Standorte in Graz und Umgebung verkauft werden. Damit soll ihnen eine Lebensgrundlage geboten werden, ohne auf das Betteln auf der Straße angewiesen zu sein, heißt es in einer Aussendung. Anlässlich des Welt-Pasta-Tages, der am 25. Oktober stattfand, rückte Spar dieses Projekt wieder mehr ins Rampenlicht, feiert die 15-jährige Zusammenarbeit mit VinziWerken und bekennt sich zu einer Fortsetzung des Projekts VinziPasta. Rewe International Billa startete am 24. November eine österreichweite Spendenaktion, die notleidende Menschen und Familien in Österreich unterstützt – gemeinsam mit dem Verband der österreichischen Tafeln, den Team Österreich Tafeln vom Roten Kreuz und Hitradio Ö3. Bis 24. Dezember kann man dort Grußkarten im weihnachtlichen Design für 2,50 oder sieben Euro erwerben, die gesamte Summe pro verkaufter Karte fließt in Lebensmittelpakete, die in den Tafeleinrichtungen der Bundesländer für Bedürftige bereitgestellt werden.

Als langjähriger Partner von Licht ins Dunkel schnürt Spar auch dieses Jahr wieder ein weihnachtliches Charity-Paket. Neben den traditionellen Benefizprodukten wie Kerzen, Papiertragetaschen und Streichhölzern werden exklusiv in Niederösterreich, Wien und dem nördlichen Burgenland auch Waldviertler Mohnspezialitäten für den guten Zweck verkauft. "Wir übernehmen soziale Verantwortung in unserer Region daher freue ich mich, dass wir unseren Kundinnen und Kunden auch lokale Benefizprodukte aus Niederösterreich anbieten können", betont Spar-Geschäftsführer Alois Huber.Seit 15 Jahren stellen Frauen aus der Slowakei in ihrer Heimat handgemachte Nudeln her, die unter anderem in über 40 Spar-, Interspar- und Eurospar-Standorte in Graz und Umgebung verkauft werden. Damit soll ihnen eine Lebensgrundlage geboten werden, ohne auf das Betteln auf der Straße angewiesen zu sein, heißt es in einer Aussendung. Anlässlich des Welt-Pasta-Tages, der am 25. Oktober stattfand, rückte Spar dieses Projekt wieder mehr ins Rampenlicht, feiert die 15-jährige Zusammenarbeit mit VinziWerken und bekennt sich zu einer Fortsetzung des Projekts VinziPasta.Billa startete am 24. November eine österreichweite Spendenaktion, die notleidende Menschen und Familien in Österreich unterstützt – gemeinsam mit dem Verband der österreichischen Tafeln, den Team Österreich Tafeln vom Roten Kreuz und Hitradio Ö3. Bis 24. Dezember kann man dort Grußkarten im weihnachtlichen Design für 2,50 oder sieben Euro erwerben, die gesamte Summe pro verkaufter Karte fließt in Lebensmittelpakete, die in den Tafeleinrichtungen der Bundesländer für Bedürftige bereitgestellt werden.



"Aufrunden, bitte", heißt es bei Bipa, wo mit den zustande kommenden Erlösen Mutter-Kind-Häuser der Caritas unterstützt werden. Die Aktion läuft grundsätzlich das ganze Jahr, in der Vorweihnachtszeit gibt es nun erstmals zusätzlich die Caritas Geschenkanhänger, "mit denen man schenken und gleichzeitig Gutes tun kann", so Michaela Mülleder, Bipa Leitung Marketing & Eigenmarken Strategie und Kommunikation. Diese sind ab zwei Euro erhältlich, der Verkaufserlös geht 1:1 an die Mutter-Kind-Häuser der Caritas. "In diesen Häusern – es gibt zwölf davon – erhalten Mütter mit ihren Kindern nicht nur ein schützendes Dach über dem Kopf, sondern auch individuelle Betreuung und Beratung, um so einen Neustart möglich zu machen. Das wollen wir unterstützen", so Michaela Mülleder. Hofer Um eine Blutknappheit in heimischen Spitälern zu verhindern, sind diese auf regelmäßige Blutspenden angewiesen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr organisierte der Lebensmittelhändler Hofer daher im Rahmen von "Heute für Morgen" wieder eine Blutspendeaktion, bei der sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit für die gute Sache piksen lassen konnten. Rund 150 Personen folgten dem Aufruf.

"Aufrunden, bitte", heißt es bei Bipa, wo mit den zustande kommenden Erlösen Mutter-Kind-Häuser der Caritas unterstützt werden. Die Aktion läuft grundsätzlich das ganze Jahr, in der Vorweihnachtszeit gibt es nun erstmals zusätzlich die Caritas Geschenkanhänger, "mit denen man schenken und gleichzeitig Gutes tun kann", so Michaela Mülleder, Bipa Leitung Marketing & Eigenmarken Strategie und Kommunikation. Diese sind ab zwei Euro erhältlich, der Verkaufserlös geht 1:1 an die Mutter-Kind-Häuser der Caritas. "In diesen Häusern – es gibt zwölf davon – erhalten Mütter mit ihren Kindern nicht nur ein schützendes Dach über dem Kopf, sondern auch individuelle Betreuung und Beratung, um so einen Neustart möglich zu machen. Das wollen wir unterstützen", so Michaela Mülleder.Um eine Blutknappheit in heimischen Spitälern zu verhindern, sind diese auf regelmäßige Blutspenden angewiesen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr organisierte der Lebensmittelhändler Hofer daher im Rahmen von "Heute für Morgen" wieder eine Blutspendeaktion, bei der sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit für die gute Sache piksen lassen konnten. Rund 150 Personen folgten dem Aufruf.



Unter dem Motto "Gemeinsam Spenden und Gutes tun" findet auch heuer von 28. November bis 10. Dezember die große Hofer Spendenaktion zugunsten regionaler Tafeln und Sozialorganisationen statt. Kundinnen und Kunden, die sich an der gemeinsamen Spendenaktion beteiligen möchten, können sich bei der Artikelauswahl an einer zur Verfügung gestellten Einkaufsliste orientieren. Benötigt werden unter anderem länger haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Mehl, Kaffee und Konserven sowie Hygieneartikel wie Zahncreme und Zahnbürsten, Shampoo, Duschgel und Waschmittel. Diese Produkte werden zusätzlich zum eigenen Einkauf erworben und in einen Einkaufswagen im Kassenbereich, der für die Spendenaktion bereitsteht, gelegt. Zudem spendet Hofer selbst im Rahmen der Aktion Produkte im Wert von rund 26.500 Euro.



Unter dem Motto "Gemeinsam Spenden und Gutes tun" findet auch heuer von 28. November bis 10. Dezember die große Hofer Spendenaktion zugunsten regionaler Tafeln und Sozialorganisationen statt. Kundinnen und Kunden, die sich an der gemeinsamen Spendenaktion beteiligen möchten, können sich bei der Artikelauswahl an einer zur Verfügung gestellten Einkaufsliste orientieren. Benötigt werden unter anderem länger haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Mehl, Kaffee und Konserven sowie Hygieneartikel wie Zahncreme und Zahnbürsten, Shampoo, Duschgel und Waschmittel. Diese Produkte werden zusätzlich zum eigenen Einkauf erworben und in einen Einkaufswagen im Kassenbereich, der für die Spendenaktion bereitsteht, gelegt. Zudem spendet Hofer selbst im Rahmen der Aktion Produkte im Wert von rund 26.500 Euro.