Auch im Oktober 2020 gab es wieder Charity-Aktivitäten aus der Handelsbranche. CASH.at bringt hier Kurzinfos dazu.

Charity: Wohltäter im Oktober

Rewe Group / Robert Harson Marcel Haraszti, Vorstand Rewe International, und Michael Landau, Präsident der Caritas, freuen sich über die Spendensumme von über 1,1 Millionen Euro der gemeinsamen Initiative "Aufrunden, bitte". 1/8 Teilen Rewe Group / Robert Harson Nikolaus Huber, Unilever Austria, und Marcel Haraszti, Rewe International. 2/8 Teilen P&G Über 200 Kinder aus sozial benachteiligten Familien in Wien, Graz, Linz und Salzburg haben das exklusive Video inklusive Trainingspackage von P&G und dem FC Bayern Kids Club Camp erhalten und können nun fleißig an ihren Fußballkünsten feilen. 3/8 Teilen s.Oliver s.Oliver unterstützt die Caritas mit der Aktion "Wärme spenden". 4/8 Teilen Gillette/Movember Männergesundheit zum Thema machen mit der Initiative #MutZumMo: Gillette ist neuer Partner der Movember-Stiftung. 5/8 Teilen Sebastian Gruber 250 Teilnehmer liefen beim Lidl Österreich Schullauf in Schwechat für die gute Sache. 6/8 Teilen ÖRK/Holly Kellner Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, und Ursula Würzl, Geschäftsführerin von Edenred Austria (v.l.). 7/8 Teilen Spar Peter Begsteiger freute sich über die Spende in Höhe von 5.000 Euro sowie über eine große Auswahl an Mal- und Schreibsachen, die ihm Interspar Österreich Geschäftsführer Markus Kaser, Geschäftsleiter des Interspar-Standorts in der PlusCity Almin Paunovic und Regionaldirektor Stefan Pockenauer übergaben. v.l.n.r. Almin Paunovic, Markus Kaser, Peter Begsteiger, Stefan Pockenauer. 8/8 Teilen

Rewe International

Unilever

Procter & Gamble

s.Oliver

Lidl

Edenred

Spar

Rewe International hat mit der Aktion "Aufrunden, bitte" über 1,1 Millionen Euro für Familien in Not gespendet. Über 18 Millionen mal haben die Kunden von Billa, Merkur, Penny und Bipa seit März den Einkaufspreis aufrunden lassen. Die Spende ermöglicht den 36 Sozialberatungsstellen der Caritas, schnell und unkompliziert Hilfe zu leisten.Für "Lernen macht Schule", ein karitatives Projekt von Rewe International und Caritas, setzt sich auch Unilever dieses Jahr wieder ein. Insgesamt 35.000 Euro wurden an die Aktion gespendet, die bedürftige Kinder beim Lernen unterstützt. Im Schuljahr 2020/21 werden 260 solche Kinder von 130 Studierenden betreut, die 120.000 Stunden freiwillige Arbeit für das Projekt leisten.Durch die P&G-Spendeninitiative #FamilienChancen sind dieses Jahr 80.000 Euro zusammen gekommen. Damit bekommen Familien, die tagtäglich vor Herausforderungen stehen, eine Pause von ihrem schweren Alltag. Bereits Ende März hätte das mittlerweile zweite FC Bayern Kids Club Camp in Wien stattfinden sollen - Linz, Graz und Salzburg anschließend im April. Wegen Corona mussten diese aber kurzfristig abgesagt werden. Ein Trainer des FC Bayern Kids Clubs sowie das Team-Maskottchen Berni brachten daher 200 Kindern die Trainerstunde per Video direkt nach Hause.Der Movember steht vor der Tür und Männer sind dazu aufgerufen, sich einen Schnauzer, auch "Moustache" oder kurz "Mo", wachsen zu lassen. Im November ist dieser mehr als ein modisches Statement: Ein Schnauzer schafft Aufmerksamkeit und regt Gespräche für das wichtige Thema Männergesundheit an. Mentale Gesundheit sowie Prostata- und Hodenkrebs sind Themen, über die Männer zu wenig sprechen. Das möchte die Movember-Stiftung ändern, betreibt dafür Aufklärung und sammelt Spenden. Als offizieller Movember-Partner bietet Gillette nicht nur die passenden Produkte für den perfekten Schnauzer, sondern auch die Möglichkeit, mit der täglichen Rasur Gutes zu tun: Mit jedem Kauf einer Movember-Aktionspackung in Österreich spendet Gillette einen Euro an die gemeinnützige Organisation.Mit der Aktion "Wärme spenden" möchte s.Oliver Obdachlose in den Wintermonaten unterstützen - dafür werden Jacken und Mäntel an die Caritas gespendet. Klaus Schwertner, geschäftsführender Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, betont: "Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, an die Schwächeren in unserer Gesellschaft zu denken. Die Krise hat viele Menschen unvorbereitet getroffen. Gerade auch für obdachlose Menschen stellt die Pandemie einen dramatischen Stresstest dar. In der kalten Jahreszeit wird das Leben auf der Straße besonders hart – wenn die Temperaturen sinken, steigt der Druck."Rund 250 Teilnehmer waren beim zweiten Lidl Österreich Schullauf 2020/2021 am Phönix Platz in Schwechat am Start. Aufgrund strenger Sicherheitsmaßnahmen waren die Startplätze begrenzt. Dennoch kamen Spaß und der gute Zweck nicht zu kurz. Für jeden gelaufenen Kilometer spendet Lidl Österreich wieder einen Euro an "Licht ins Dunkel".Bereits seit 14 Jahren unterstützen Edenred Kunden die Spontanhilfe des Österreichischen Roten Kreuzes für hilfsbedürftige Familien. In diesem Jahr mit einer erneuten Rekordsumme von 18.000 Euro. Insgesamt wurden durch dieses Projekt bereits 122.000 Euro für Familien in Not gesammelt.Anlässlich der Eröffnung des neuen Interspar in der PlusCity in Pasching überreichten Markus Kaser, Geschäftsführer Interspar Österreich, Geschäftsleiter Almin Paunovic und Regionaldirektor Stefan Pockenauer eine Spende in Höhe von 5.000 Euro an das Kinderhilfswerk. Mit der Spende werden Beratungen und Therapien für Kinder aus sozial benachteiligten Familien im oberösterreichischen Zentralraum finanziert.