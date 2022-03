Markant: Alois Kruth verlässt Markant

Markant/Pfügel

Alois Kruth, Geschäftsführer der Markant AG in Pfäffikon in der Schweiz, hier bei seinem Auftritt beim Markant Infotag 2019 in Wien.

Der Handelsdienstleister Markant mit Sitz in Pfäffikon in der Schweiz und Offenburg in Deutschland trennt sich aufgrund "unterschiedlicher Auffassungen über die Neuausrichtung der Gruppe" von Geschäftsführer Alois Kruth. Nachfolger ist mit Dominik Scheid ein bisheriger Kollege von Kruth.

