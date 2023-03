Die Stahlbecher-Pioniere Nesquik und BE.AN sollen rasch Schule machen.

Das junge Unternehmen Circolution bietet Food-Herstellern eigene Mehrwegverpackungen aus Stahl an, die Verbraucher im Handel an Rücknahmeautomaten für Getränkeflaschen retournieren können. Erste Versuchs-Partner in vier Rewe-Märkten sind Nestlé mit "Nesquik" und der Kaffeeröster Hoppenworth & Ploch.

Spiritus Rector und Betreiber des neuen Mehrwegsystems namens "Anita in Steel" ist das Frankfurter Startup Circolution. "Wir setzen auf Standardisierung und sind offen für alle Marken, Eigenmark