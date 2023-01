Der Schweizer Handelsriese Coop erzielte im Jahr 2022 ein Umsatzplus von 7,3 Prozent auf 34,2 Milliarden Franken.

Der Einzelhandel ist traditionell das größte Geschäftsfeld bei Coop. Im Jahr 2022 trug es 19,9 Milliarden Franken - das entspricht mit Wechselkurs vom 9.1.2023 rund 20,2 Milliarden Euro - zum Gesamtumsatz bei, was einen Zuwachs von 1,6 Prozent bedeutet. Damit lag man über der Inflation im Schweizer Einzelhandel, die Coop mit 1,2 Prozent ohne Treibstoffe angibt. Während die Fachformate (Coop City, Import Parfumerie, Christ Uhren & Schmuck, Coop Gastronomie et cetera) auf ein Umsatzwachstum von 11,2 Prozent kamen, erzielten die Coop-Supermärkte inklusive coop.ch jedoch einen Umsatzrückgang von 4,1 Prozent auf 11,6 Milliarden Franken (rund 11,8 Milliarden Euro). Laut Coop kommt dies "einer Zunahme von 8,8 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 vor der Pandemie gleich, bleibt aber unter den coronabedingten Rekord-Vorjahren".



Expansiv war Coop im Geschäftsfeld Großhandel/Produktion unterwegs. Hier kam es zu einem Anstieg der Nettoerlöse um 14,6 Prozent auf 15,7 Milliarden Franken (15,9 Milliarden Euro). Als Hauptumsatzbringer entpuppte sich hier wieder Transgourmet mit Nettoumsätzen in der Höhe von 11,1 Milliarden Franken (11,2 Milliarden Euro), wobei der Gastro-Großhändler in allen Ländergesellschaften das Vorjahr deutlich übertraf. "Dies ist einerseits auf die Erholung des Großhandels nach den pandemiebedingten Lockdowns und andererseits auf die Akquisition von Transgourmet Ibérica zurückzuführen", so Coop.

In dem ersten kurzen Geschäftsbericht 2022 - die ausführlichen Details werden in der Bilanzpressekonferenz am 14. Februar 2023 bekannt gegeben - weist Coop übrigens auch einen eigenen Nachhaltigkeitsumsatz in der Höhe von 6,2 Milliarden Franken (6,3 Milliarden Euro) aus. Diesbezüglich meint das Unternehmen: "Coop verfügt mit rund 20.900 Produkten über das breiteste nachhaltige Sortiment im Schweizer Detailhandel und ist damit weiterhin die unumstrittene Nummer 1 im Bereich Nachhaltigkeit."